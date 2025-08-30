बिहार में वोटर अधिकार यात्रा' में राहुल, तेजस्वी के साथ शामिल हुए अखिलेश

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सारण से इस यात्रा का हिस्सा बने. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और महागठबंधन के कुछ अन्य नेता एक खुली जीप पर सवार थे और उन्होंने जगह-जगह उत्साही भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया.

अखिलेश यादव से पहले, द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं. कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, “आज सुबह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सारण में ‘वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए.” उन्होंने कहा, “लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस ऐतिहासिक आंदोलन में उनका स्वागत है. वे भाजपा के इशारों पर हो रहे लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक अडिग सहयोगी रहे हैं और उत्तर प्रदेश तथा देश भर में गरीबों और वंचितों की एक मजबूत आवाज रहे हैं.”

यात्रा का आज 14वां दिन है और आगामी सोमवार को पटना में पैदल मार्च से पहले वाहन के जरिए यह आखिरी दिन की यात्रा है. सासाराम से 17 अगस्त को शुरू हुई 16 दिवसीय यात्रा एक सितंबर को पटना में ‘‘विशाल पैदल मार्च'' के साथ समाप्त होगी. बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

यह यात्रा अब तक रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीवान से होकर गुजर चुकी है. अब यह यात्रा सारण के बाद भोजपुर से गुजरेगी.