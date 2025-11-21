ग्रेटर नोएडा में स्कूल जा रहे छात्र के ऊपर चढ़ गई कार, CCTV वीडियो आया सामने

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित अजनारा होम्स सोसाइटी में एक छात्र पर पीछे से आ रही कैब चढ़ गई. घटना तब हुई जब छात्र अपनी बहन के साथ स्कूल के लिए सोसाइटी के गेट की तरफ दौड़ रहा था. दौड़ते समय बच्चा अचानक फिसलकर नीचे गिर गया और पीछे से आ रही कैब का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया. बच्चे के गाड़ी के नीचे आने पर शोर मचाया गया, जिसके बाद कैब चालक ने गाड़ी रोकी. गनीमत रही कि बच्चे को गंभीर चोटें नहीं आईं.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा

पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र फिसलकर गिरता है और उसी पल कैब का अगला पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है. यह वीडियो 19 नवंबर का बताया जा रहा है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.