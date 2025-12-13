कोहरे में कोहराम, ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर धड़ाधड़ टकराईं गाड़ियां, लगा लंबा जाम, अमरोहा में एक की मौत

दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोहरे का असर दिखने लगा है. ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कई लोग मामूली रूप से घायल हुए. हादसे के चलते लंबा जाम लग गया. क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस टोल मैनेजमेंट क्रेन की मदद से साइड कराने में जुटी रहीं.

दादरी थाना क्षेत्र के चक्रसैनपुर के पास इस हादसे के बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. घायल यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. वहीं अमरोहा के नेशनल हाईवे पर भी कोहरे का कहर दिखाई दिया. यहां आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. गजरौला कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे-9 शाहबाजपुर डोर गांव के पास ये हादसा हुआ. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई.हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे नेशनल हाईवे-9 पर जाम लग गया. पुलिस का कहना है कि अधिक कोहरा होने की वजह से ये हादसा हुआ है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया.

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसव पर हुए हादसे में कई कारें और ट्रकों के बीच टक्कर हुई है. यह हादसा कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे (Kundli-Ghaziabad-Palwal Expressway) 6 लेन चौड़ा है और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गुजरता है. हादसे की जगह की तस्वीरों में एक सफेद कार डिवाइडर पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसका बोनट बुरी तरह क्षतिग्रस्त है. उसके बगल में एक ट्रक खड़ा है. एक अन्य कार ट्रक के नीचे फंसी हुई है. घने कोहरे के कारण कम दृश्यता की वजह से वाहन आपस में टकरा गए.

पुलिस और टोल प्रबंधन कर्मी क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में लगे रहे. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने कहा कि पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच जारी है. दिल्ली-एनसीआर के निवासी घने कोहरे की चादर से घिरा हुआ है. इस कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्सप्रेसवे के निकट स्थित नोएडा सेक्टर-125 में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 449 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है.

नोएडा पुलिस ने कोहरे को देखते हुए यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बड़े रास्तों पर स्पीड लिमिट कम की गई है.

नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और नोएडा एलिवेटेड रोड पर भी स्पीड लिमिट लगी है.यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्के मोटरयान (कार, जीप आदि) के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि भारी मोटरयान (बस, ट्रक आदि) के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

वहीं, नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर भी यातायात पुलिस ने सख्ती बरतते हुए गति सीमा तय की है। इस मार्ग पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. नोएडा एलिवेटेड रोड पर भी स्पीड लिमिट लागू की गई है. हल्के मोटरयानों के लिए अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है.