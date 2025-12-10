विज्ञापन
टोल प्लाजा पार करते समय CCTV से सावधान, देख लीजिए कैसे टोलकर्मी कर थे ब्लैकमेल

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से नवदंपति की निजता का हनन, उनको ब्लैकमेल कर अवैध वसूली और फिर निजी पलों के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का हैरान करने वाला कांड सामने आया है. पढ़िए इस मामले की पूरी कहानी.

  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर लगे कैमरे से कार में बैठे कपल के वीडियो शूट कर ब्लैकमेल किया गया.
  • मैनेजर आशुतोष ने कपल से 32 हजार रुपए वसूले और बाद में वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
  • अब ऐसे ही 5-6 पीड़ितों ने सीएम, डीएम सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत दी है. पढ़ें पूरा मामला.
सुलतानपुर:

पार्टनर के साथ कार से सफर कर रहे हैं तो टोल प्लाजा के पास विशेष सावधान रहने की जरूरत है. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर जो कांड हुआ है, वैसा किसी और के साथ भी हो सकता है. पता नहीं टोल प्लाजा पर लगे कैमरे की निगरानी करने वाले किस शख्स के कब क्या बैठा हो? यूं तो सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा सेफ्टी के लिए लगा होता है. लेकिन कुछ लोग कैमरे में रिकॉर्ड हुए पलों को अलग तरीके से यूज कर पैसा कमाने का धंधा बनाने लगे हैं. यूपी के सुल्तानपुर जिले में हुई घटना इसकी बानगी है. आइए समझते है कि यह पूरा कांड हुआ कैसे?

340.8 किमी लंबा 6-लेन का एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है. दिल्ली से यूपी-बिहार जाने वाले लोगों के लिए यह रास्ता सबसे मुफीद है. लेकिन अभी इस रास्ते पर जो कांड हुआ वो हैरान करने वाला है. 

कैसे सामने आया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के वायरल वीडियो का मामला

मामला कुछ यूं है कि सोमवार 8 दिसम्बर को सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और मुख्यमंत्री और डीएम के नाम लिखा शिकायती पत्र वायरल हुए. जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सफर करने के दौरान एक नवविवाहित पति-पत्नी के निजी पलों का वीडियो वहां लगे CCTV से उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया गया जब वे पति-पत्नी अपनी निजी कार में थे. 

उनके अंतरंग पलों को एक्सप्रेस-वे के 'एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) के असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष ने कैमरे में कैद कर लिया. इसी वीडियो को दिखाकर नवविवाहित पति पत्नी को उसने ब्लैक मेल कर 32 हजार रुपए वसूल लिए. बाद में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

5-6 पीड़ितों ने सीएम, डीएम सहित अन्य अधिकारियों से की शिकायत

मामला चर्चा में आने के बाद 5 से 6 पीड़ितों ने मिलकर इसकी लिखित शिकायत सीएम योगी, सुलतानपुर डीएम-एसपी और एक्सप्रेस-वे के आला अफसरों से की. पीड़ितों ने इसके सबूत भी दिए. पीड़ितों ने अपने शिकायती पत्र में बताया है कि ATMS का मैनेजर आशुतोष सरकार उर्फ आशुतोष विश्वास एक्सप्रेस-वे पर लगे कैमरों से लोगों और महिलाओं युवतियों पर नजर रखता था. कोई अश्लील हरकत होने पर रिकॉर्ड करके उनके पास पहुंच जाता और उनसे वसूली करता है. 

एक्सप्रेस-वे के 'एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) का असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष हलियापुर स्थित टोल प्लाजा पर तैनात था. जहां से वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे वीडियो को शूट करता था. 

आरोपी असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष टर्मिनेट, मुकदमा भी दर्ज

UP के सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कपल का अश्लील वीडियो बनाने के मामले में असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष के टर्मिनेशन के बाद अब पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपों पर एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लोगों के निजी पल को एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से रिकार्ड कर उनसे वसूली करने व बाद में उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है.

आशुतोष का कहना है ये उसके खिलाफ उसे हटाने के लिए कुछ लोगों की साजिश है. इसी दौरान कार्रवाई की जद में आए ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर को भी हटा दिया गया है.

हालियापुर थाने में दर्ज हुई है प्राथमिकी

हलियापुर थाने में तैनात उपनिरिक्षिक मोहम्मद रफ्फान द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिसमें BNS(2023) की धारा 308(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी मैनेजर खुद को बेगुनाह बता रहा है. ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर को भी टर्मिनेट करते हुए दो और लोगों को हटा दिया गया है.

एक्सप्रेस वे के नीचे की साइड लेन से की जाती थी महिलाओं की निगरानी

फिलहाल हलियापुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक मोहम्मद रफ़्फ़ान द्वारा दर्ज कराई गई FIR में लिखा गया है कि टोल प्लाजा पर ATMS के तहत ड्यूटी के दौरान मैनेजर आशुतोष ने कैमरे का नाजायज फायदा उठाया और उसका दुरुपयोग किया. CCTV से आसपास के गांव जरईकला, हलियापुर और गौहनिया की महिलाओं की निगरानी एक्सप्रेस-वे की नीचे की साइड लेन से की जाती है. 

आरोपी मैनेजर के टर्मिनेशन में भी झोल

25 अक्टूबर, 2025 को वाहन संख्या-UP32NW3232 के चालक से पैसे वसूलने और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. इसकी जांच करना जरूरी है.खुलासे के बाद 'एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) का काम देखने वाली ठेका कंपनी ने ब्लैकमेलर डिप्टी मैनेजर आशुतोष सरकार को शिकायत करने की तारीख से पहले ही बैकडेट में टर्मिनेट कर दिया.

आरोपी टोल मैनेजर आशुतोष का टर्मिनेशन 30 नवंबर 2025 को ही करना दिखाया गया, जबकि पीड़ितों ने इसकी शिकायत 2 दिसंबर को सी.एम. योगी, सुलतानपुर के डी.एम. और एस.पी.से की थी.

आरोपी मैनेजर आशुतोष.

आरोपी मैनेजर आशुतोष.

आरोपी मैनेजर आशुतोष का क्या कहना है?

इस मामले में आरोपित पूर्व टोल मैनेजर आशुतोष की माने तो उसका कहना है कि उसके ही साथ काम करने वाले कुछ सहकर्मी है जो नही चाहते कि वो वहां नौकरी करे.इसी कारण उसे साजिश कर फंसाया गया है.उसका कहना है कि उसके पास जो सबूत मौजूद है उससे वो इस मामले में निर्दोष साबित हो जाएगा.फिलहाल वो इस मामले में खुद को निर्दोष बता रहा है.

मैनेजर, टेक्नीशियन, इंजीनियर सहित 4 किए गए टर्मिनेट

मुकदमा दर्ज करने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़्फान ने फोन पर बताया कि यूपीडा ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र दिया है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभिषेक चौहान प्रोजेक्ट मैनेजर यूपीडा की तरफ से हलियापुर टोलप्लाज़ा पर स्थित एटीएमएस कंट्रोल रूम में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार, सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी, ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर व सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार को टर्मिनेट किया गया है. 

इन सभी नवदंपति की निजता का हनन करने, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने, उनको ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने का आरोप है. साथ ही हलियापुर थानाध्यक्ष को इन चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र दिया गया है.

