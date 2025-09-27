UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 24 नए जज, दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण, जजों की संख्या 100 के पार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) को आज 24 नए जज मिल जाएंगे. इन सभी 24 नवनियुक्त जजों को आज दोपहर 1 बजे चीफ जस्टिस अरुण भंसाली (CJ Arun Bhansali) शपथ दिलाएंगे. इन जजों की नियुक्ति को शुक्रवार को केंद्र सरकार (Central Government) ने मंजूरी दी थी और इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी. इस बड़ी नियुक्ति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) बढ़कर 109 हो जाएगी.

कौन-कौन हो रहे हैं नियुक्त?

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नियुक्त किए गए 24 जजों में दो श्रेणियों के लोग शामिल हैं. नियुक्त होने वालों में 10 अधिवक्ता और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. इन 24 जजों के शामिल होने से हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय से जजों की कमी महसूस की जा रही थी. इस नियुक्ति को न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हाईकोर्ट में जजों के 160 पद स्वीकृत हैं, और यह नई नियुक्ति भी स्वीकृत पदों की तुलना में एक बड़ी कमी को भरती है.

शपथ ग्रहण समारोह आज

नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 1 बजे आयोजित होगा. यह समारोह इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ, प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा. नए जजों के शामिल होने से पहले, चीफ जस्टिस को छोड़कर, हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (प्रयागराज) में 66 और लखनऊ बेंच में 19 जज ही कार्यरत थे. इस नियुक्ति से दोनों पीठों को मजबूती मिलेगी.

छुट्टियों के बीच शपथ ग्रहण

गौरतलब है कि यह शपथ ग्रहण समारोह एक ऐसे समय में हो रहा है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दशहरा की छुट्टियां चल रही हैं. हाईकोर्ट में शुक्रवार से ही छुट्टियां शुरू हो गई हैं और अब यह 6 अक्टूबर को खुलेगा. छुट्टी के दौरान ही नए जजों को शपथ दिलाई जा रही है, ताकि कोर्ट खुलने के बाद वे तुरंत अपना न्यायिक कार्यभार संभाल सकें और लंबित मामलों के निपटारे में सहयोग कर सकें.

