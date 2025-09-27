Rajasthan Suicide: जयपुर में युवक ने खाया जहर, परिजनों ने मदद मांगी तो पुलिस बोली- 'मर जाए तब आना पोस्टमार्टम कर देंगे'

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सांगानेर सदर थाना पुलिस पर गंभीर और संवदेनहीनता का आरोप लगाया है. परिजनों का दावा है कि जब उन्होंने आत्महत्या से पहले युवक को बचाने के लिए पुलिस से मदद मांगी, तो ड्यूटी ऑफिसर ने मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि 'मर जाए तब आ जाना, पोस्टमॉर्टम कर देंगे'.

आत्महत्या से पहले बड़े भाई को कॉल

मृतक युवक की पहचान रवि (26) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, आत्महत्या करने से ठीक पहले रवि ने अपने बड़े भाई को कॉल किया और उन्हें बताया कि उसने जहर खा लिया है और वह मरने जा रहा है. रवि के बड़े भाई ने तत्काल पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उन्हें निराशा हाथ लगी. इस गंभीर आरोप ने पूरे मामले को एक संवेदनशील मोड़ दे दिया है, जहां न केवल एक जान गई, बल्कि पुलिस की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

रेलवे ट्रैक के पास मिला शव

रवि का शव मुहाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ. जीआरपी थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद शव को कब्जे में लिया गया. घटनास्थल के पास ही रवि की मोटर साइकिल भी खड़ी मिली. जीआरपी थाना पुलिस ने शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है. शनिवार को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने फिलहाल आत्महत्या के कारणों और पुलिस पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है.

सांगानेर पुलिस पर गंभीर आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया है कि रवि का कॉल आने के तुरंत बाद उन्होंने सांगानेर सदर थाने में संपर्क किया. उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर को रवि की पूरी जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई, क्योंकि रवि की जान खतरे में थी. परिजनों के अनुसार, ड्यूटी ऑफिसर ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और मदद के लिए मौके पर पहुंचने से मना कर दिया. कथित तौर पर ऑफिसर ने कहा कि जब वह मर जाए तब आ जाना, पोस्टमॉर्टम कर देंगे.

SHO सांगानेर सदर का पक्ष

इस गंभीर आरोप पर सांगानेर सदर थाने के SHO ने अपना पक्ष रखा है. SHO के मुताबिक, परिजनों की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत रवि की लोकेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला. पुलिस का दावा है कि उन्होंने युवक को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फोन बंद होने के कारण वे उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए. हालांकि, परिजनों द्वारा लगाए गए संवेदनहीन टिप्पणी के आरोप पर पुलिस विभाग की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई. फिलहाल, जीआरपी पुलिस ने इस मामले में असामान्य मृत्यु का मामला दर्ज किया है.

