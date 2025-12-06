विज्ञापन
Indigo Crisis: फ्लाइट कैंसिलेशन, शेड्यूल, किराया, एयरपोर्ट अपडेट्स... ये 10 बातें हर यात्री को पता होनी चाहिए

IndiGo Crisis के बीच दिल्‍ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एयरपोर्ट से जो तस्‍वीरें सामने आ रही हैं, वहां मौजूद हजारों लोगों के चेहरे देखिए, हर तरफ आपको मजबूरी, गुस्‍सा, लाचारी और बेबसी दिखेगी. हजारों लोग परेशान हैं. जानिए 10 जरूरी अपडेट्स.

Read Time: 6 mins
इंडिगो संकट (IndiGo Crisis) के चलते लाखों लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. 1,800 से ज्‍यादा फ्लाइट्स रद्द (Flights Cancelled) होने से हजारों लोग अपनों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं.  दिल्‍ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एयरपोर्ट से जो तस्‍वीरें सामने आ रही हैं, वहां मौजूद हजारों लोगों के चेहरे देखिए, हर तरफ आपको मजबूरी, गुस्‍सा, लाचारी और बेबसी दिखेगी. दिक्‍कतें भी ऐसी-ऐसी कि कोई अपनी ही शादी के रिसेप्‍शन में नहीं पहुंच पाया तो कोई घर के बुजुर्ग का अस्थि कलश विसर्जित करने नहीं पहुंच पा रहा. शिलॉन्‍ग से अपने पति का शव लेकर कोलकाता के लिए चली महिला कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द होने के चलते गुवाहाटी में फंसी है. शनिवार को भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हैं.

ऐसे में यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं. दूसरी ओर एयरलाइन्‍स ने भी कुछ एडवायजरी जारी की है. यहां हम बताने जा रहे हैं, वे 10 जरूरी अपडेट्स, जो यात्रियों को पता होनी चाहिए. 

1). घर से निकलने से पहले स्‍टेटस चेक कर लें 

आप आज शनिवार को अगर घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट निकल रहे हैं तो बेहतर होगा क‍ि आप अपनी फ्लाइट का करेंट स्‍टेटस चेक कर लें. हो सकता है कि फ्लाइट लेट हो या फिर कैंसिल कर दी गई हो. ऐसा न करने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं. दिल्ली एयरपोर्ट ने भी इस पर एक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा है, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे-धीरे फिर से नॉर्मल हो रहे हैं. कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें.' 

2). इंडिगो की कहां से कितनी फ्लाइट्स कैंसिल? 

इंडिगो आज भी रोस्‍टर संबंधी दिक्‍कतें और पायलट की कमी से जूझ रहा है. शनिवार को भी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हैं. 

  • दिल्ली एयरपोर्ट: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से इंडिगो की 54 डिपार्चर और 52 अराइवल (कुल 106) फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. 
  • मुंबई एयरपोर्ट: मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे तक कुल 109 इंडिगो फ्लाइट रद्द की गई हैं, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) पर आने वाली 51 और यहां से जाने वाली 58 फ्लाइट्स शामिल हैं.
  • हैदराबाद एयरपोर्ट: यहां से 6 दिसंबर 2025 के लिए इंडिगो की अब तक कुल 69 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं जिसमें आगमन करने वाली 26 और यहां से प्रस्थान करने वाली 43 फ्लाइट्स शामिल हैं.  
3). स्‍पाइसजेट की अतिरिक्‍त उड़ानें 

इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार रद्द होने के बीच स्‍पाइसजेट ने दिल्‍ली से 35 से ज्‍यादा अतिरिक्‍त उड़ानें  शुरू की हैं. ये उड़ानें 6 दिसंबर को दिल्‍ली से मुंबई, पुणे, कोलकाता, धर्मशाला, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, पटना, वाराणसी के लिए हैं. इससे पहले भी एयरलाइन ने कुछ एक्‍सट्रा उड़ानें शुरू की थी. नीचे देखें पूरी लिस्‍ट.

4). दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता... आज-कल की फ्लाइट्स के टिकट के दाम 

इंडिगो संकट के बीच दिल्‍ली-मुंबई, मुंबई-कोलकाता समेत तमाम रूट्स पर हवाई किराया 3 से 5 गुना तक महंगा हो गया है. दिल्‍ली-बेंगलुरु, कोलकाता-मुंबई और मुंबई-भुवनेश्‍वर जैसे कई रूट्स में हवाई किराया 1 लाख रुपये के करीब पहुंच गया है, जो कि विदेश यात्रा की तुलना में भी महंगा है. एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइट के अनुसार, आज 6 दिसंबर, शनिवार को स्पाइसजेट की कोलकाता-मुंबई की एक तरफ की यात्रा के लिए 'इकॉनमी' कैटगरी के टिकट का दाम 90 हजार रुपये तक पहुंच गया. वहीं, एयर इंडिया की मुंबई-भुवनेश्वर टिकट 84,485 रुपये में एवलेबल है. नीचे देखिए पूरी लिस्‍ट.

5). पटना एयरपोर्ट से अपडेट 

शनिवार को पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ाने शुरू हो गई हैं लेकिन कलकत्ता, पुणे के लिए उड़ान अब भी रुकी हुई हैं. त्रिपुरा से आए बौद्ध धर्मावलंबियों का एक जत्था पटना एयरपोर्ट पर फंस गया है. जत्थे में 65 लोग थे, इनमें 19 लोगों के सामने घर लौटने का संकट हो गया है, जबकि 46 लोग ट्रेन से घर लौटे. पटना से दिल्‍ली के लिए 2 स्‍पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यात्री चाहें तो इन ट्रेनों से भी दिल्‍ली आ सकते हैं. ट्रेन की पूरी डिटेल के लिए यहां क्लिक करें. 

6). रेलवे ने 37 ट्रेनों में जोड़े 113 एक्‍सट्रा कोच 

भारतीय रेलवे ने इंडिगो की उड़ान रद्द होने से यात्रा में होने वाली रुकावटों को कम करने के लिए 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं, जो देश भर में 114 से अधिक अतिरिक्त फेरे लगा रही हैं. 

  • दक्षिण रेलवे (Southern Railways) ने सबसे ज्‍यादा कोच जोड़े हैं, इससे 18 ट्रेनों की क्षमता बढ़ी है. हाई डिमांड वाले रूट्स पर अतिरिक्त चेयरकार और स्लीपर श्रेणी के डिब्बे लगाए गए हैं.  
  • उत्तर रेलवे (North Railways) ने 8 ट्रेनों में 3एसी और चेयर कार कोच जोड़कर इस योजना को आगे बढ़ाया है. शुक्रवार से लागू किए गए इन उपायों से भारी भीड़-भाड़ वाले रूट्स पर एवलेबिलिटी बढ़ेगी. 
  • पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने 4 उच्च-मांग वाली ट्रेनों में 3एसी और 2एसी कोच जोड़कर उनकी संख्या बढ़ा दी है. ये ट्रेनें पश्चिमी क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली तक आती हैं.  
  • पूर्व मध्य रेलवे (ECR) ने 6-10 दिसंबर के बीच पांच ट्रिपों में अतिरिक्त 2एसी कोचों के साथ राजेंद्र नगर-नई दिल्ली (12309) सेवा को मजबूत किया है, जिससे बिहार-दिल्ली सेक्टर पर राहत मिली है. 
  • ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOOR) ने भुवनेश्वर-नई दिल्ली सेवाओं (ट्रेन संख्या 20817/20811/20823) में पांच फेरों के लिए 2एसी कोच जोड़कर ओडिशा और राजधानी के बीच संपर्क में सुधार किया है.
  • पूर्वी रेलवे (Estern Railways) ने तीन प्रमुख ट्रेनों में कोचेस जोड़े हैं. 7-8 दिसंबर को 6 ट्रेनों में स्लीपर क्लास के कोच जोड़े जाएंगे, जिससे इस रूट में यात्री क्षमता बढ़ेगी. 
  • पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने 6 से 13 दिसंबर तक 8-8 ट्रिपों के लिए दो महत्वपूर्ण ट्रेनों में 3एसी और स्लीपर कोच जोड़े हैं, जिससे पूर्वोत्तर में यात्रियों के लिए निर्बाध क्षमता सुनिश्चित होगी.
7). रेलवे चला रहा है स्‍पेशल ट्रेनें 

भारतीय रेलवे ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए 4 स्‍पेशल ट्रेनें चला रहा है. गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर स्पेशल (05591/05592) 7 से 9 दिसंबर के बीच चार फेरे लगाएगी. नई दिल्ली-शहीद कैप्टन तुषार महाजन-नई दिल्ली आरक्षित वंदे भारत स्पेशल (02439/02440) 6 दिसंबर को चलेगी, जो जम्मू क्षेत्र के लिए तेज और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. पश्चिमी क्षेत्र की ओर उच्च मांग को पूरा करने के लिए, नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल (04002/04001) 6 और 7 दिसंबर को संचालित होगी. इसके अतिरिक्त, हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल (04080) 6 दिसंबर को एकतरफा चलेगी, जो दक्षिणी क्षेत्र की ओर लंबी दूरी की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी.  

स्‍टोरी अपडेट हो रही है. 

