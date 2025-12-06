Patna-Darbhanga to Delhi Special Trains: दिसंबर की छुट्टियों, वेडिंग सीजन और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने तीन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. पटना-दिल्ली और दरभंगा-दिल्ली रूट पर चलने वाली ये TOD स्पेशल ट्रेनें सीमित फेरे लगाएंगी. तय तारीखों पर इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी. स्पेशल ट्रेनों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी लेटलतीफी को लेकर होती है, लेकिन इन 3 ट्रेनों के बारे में रेलवे ने साफ कहा है कि इन्हें सुपरफास्ट/मेल एक्सप्रेस जैसी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि समयपालन में कोई दिक्कत न हो.
02309/02310 पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल (TOD)
यह ट्रेन पटना जंक्शन से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी. 6, 7, 8 और 9 दिसंबर को दोनों ओर से 2-2 दिनों के लिए दोनों दिशा में 2-2 ट्रिप निर्धारित की गई हैं. 22 कोच वाली इस ट्रेन में एसी चेयर कोच, एसी थर्ड, एसी सेकंड सहित पर्याप्त स्लीपर कोच भी दिए गए हैं. 02309 पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन पटना से 6 और 8 दिसंबर को 20.30 बजे खुलकर अगले दिन 15.00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. वहीं 02310 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 7 और 9 दिसंबर को 19.00 बजे खुलकर अगले दिन 14.00 बजे पटना पहुंचेगी.
02395/02396 पटना–आनंद विहार स्पेशल (TOD)
यह ट्रेन सिर्फ एक-एक ट्रिप के लिए चलाई जा रही है. पटना से 7 दिसंबर और दिल्ली से 8 दिसंबर को चलेगी. कोच संरचना में 6 एसी थर्ड, 6 एसी सेकंड, 2 एसी फर्स्ट सहित LSLRD और पावर कार शामिल हैं. गाड़ी संख्या 02395 पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन पटना से 7 दिसंबर को 20.30 बजे खुलकर अगले दिन 15.00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 02396 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 8 दिसंबर को 19.00 बजे खुलकर अगले दिन 14.00 बजे पटना पहुंचेगी. हॉलिडे सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यह ट्रेन महत्वपूर्ण साबित होगी.
05563/05564 दरभंगा–आनंद विहार स्पेशल (TOD)
दरभंगा से दिल्ली जाने वालों के लिए यह विशेष राहत वाली ट्रेन है. एक-एक ट्रिप के लिए निर्धारित यह ट्रेन उत्तर बिहार की डिमांड को पूरा करेगी. ट्रेन में कुल 21 कोच हैं जिसमें सेकेंड और थर्ड एसी बोगियों के साथ फर्स्ट AC कोच भी जोड़ा गया है, ताकि लंबी यात्रा में आराम बना रहे. ट्रेन संख्या 05563 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 7 दिसंबर को 18.15 बजे खुलकर अगले दिन 21.15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 9 दिसम्बर को 00.05 बजे खुलकर 23.00 बजे दरभंगा पहुंचेगी.
क्यों हैं यात्रियों के लिए फायदेमंद?
- कन्फर्म टिकट मिलने में राहत रहेगी, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में भीड़ बंटेगी
- दिल्ली रूट पर हाई डिमांड के बीच एक्स्ट्रा ट्रिप्स बेहतर विकल्प देंगी
- सुपरफास्ट/मेल जैसी प्राथमिकता मिलने से समयपालन बेहतर रहेगा
- पर्याप्त AC और स्लीपर कोच उपलब्ध, यानी हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा
पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया है कि रेलवे समय-समय पर यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए, स्पेशल TOD ट्रेनें चलाता है. इनका उद्देश्य आम यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा करवाना है.
