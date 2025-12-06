इंडिगो के चलते हवाई सेवाओं के मौजूदा संकट के बीच भारतीय रेलवे, सहारा बन कर सामने आया है. अलग-अलग रेल जोन की ओर से कई स्‍पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि कई रेगुलर ट्रेनों में एसी और नॉन-एसी बोगियां जोड़ी गई हैं. कई ट्रेनें अतिरिक्‍त फेरे भी लगा रही हैं. इस संबंध में रेलवे लगातार अपडेट्स जारी कर रहा है और सेवाएं बढ़ा रहा है. भारतीय रेलवे ने इंडिगो की उड़ान रद्द होने के बाद 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने की खबर दी और अब उत्तर और पश्चिम भारत के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाए जाने की जानकारी दी है.

उत्तर और पश्चिम भारत के लिए कई विशेष ट्रेनें

उत्तर मध्य रेलवे (NER) और उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) दोनों ने मिलकर विभिन्न प्रमुख मार्गों पर कई विशेष आरक्षित ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है. इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर और जयपुर जैसे महानगरों को जोड़ने वाली सेवाओं को मजबूत किया गया है, ताकि यात्री अपनी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी कर सकें.

NER ने बढ़ाई दिल्ली और मुंबई कनेक्टिविटी

उत्तर पूर्वी रेलवे (NER) ने यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए दो महत्वपूर्ण रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है:

1. गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी (05591/05592): यह ट्रेन 7 और 8 दिसंबर को गोरखपुर से तथा 8 और 9 दिसंबर को आनन्द विहार टर्मिनस से 2 फेरों में चलेगी.

05591 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस स्पेशल: यह 7 और 8 दिसंबर को गोरखपुर से शाम 18:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 07:30 बजे आनन्द विहार टर्मिनस पहुंचेगी.

05592 वापसी स्पेशल: यह 8 और 9 दिसंबर को आनन्द विहार टर्मिनस से सुबह 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 23:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 20 कोच सहित कुल 22 कोच होंगे, जो बड़ी संख्या में यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे.

2. गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष गाड़ी (05587/05588): मुंबई की यात्रा करने वालों के लिए यह एक बड़ी राहत है. यह स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से 7 दिसंबर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से 9 दिसंबर को चलेगी.

05587 गोरखपुर-LTT स्पेशल: 7 दिसंबर को गोरखपुर से रात 23:25 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 09:00 बजे LTT पहुंचेगी.

05588 वापसी LTT-गोरखपुर स्पेशल: 9 दिसंबर को LTT से सुबह 11:00 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 20:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में AC प्रथम, AC द्वितीय, AC तृतीय, शयनयान और साधारण श्रेणी के कोच सहित कुल 21 डिब्बे लगाए जाएंगे.

NWR ने की 3 अतिरिक्‍त ट्रेनों की घोषणा

उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ने भी हवाई सेवाओं के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों के लिए तीन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है:

1. दुर्गापुरा (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल (09729/09730): यह ट्रेन 7 दिसंबर (दुर्गापुरा से) और 8 दिसंबर (बान्द्रा टर्मिनस से) को एक-एक ट्रिप के लिए चलेगी. यह कोटा, रतलाम, वडोदरा और सूरत जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरेगी. इसमें फर्स्ट कम सेकंड AC, सेकंड AC, थर्ड AC, शयनयान और साधारण श्रेणी के डिब्बे होंगे.

2. हिसार-खडकी स्पेशल (04725/04726): यह एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन 7 दिसंबर को हिसार से और 8 दिसंबर को खडकी से चलेगी. यह जयपुर, कोटा, वडोदरा होते हुए पुणे के पास खडकी स्टेशन तक जाएगी.

3. दिल्ली सराय-साबरमती स्पेशल (04062/04061): यह ट्रेन 6 दिसंबर को दिल्ली सराय से और 7 दिसंबर को साबरमती से एक-एक फेरे के लिए निर्धारित की गई है. यह जयपुर, अजमेर और आबू रोड जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिसमें मुख्य रूप से AC कोच (सेकंड AC और थर्ड AC) शामिल होंगे.

इन विशेष सेवाओं की शुरुआत से उन हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें हवाई यात्रा में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के कारण अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ी हैं.