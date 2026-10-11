नवरात्रि में मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में रुकेंगी ये 20 ट्रेनें, पटना-भागलपुर, कटिहार से प्रयागराज-वाराणसी, बक्सर तक फायदा

नवरात्रि में मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए रेलवे खास इंतजाम किए हैं. यहां विंध्याचल में बड़ा नवरात्रि मेला भी लगता है, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में रेलवे ने विंध्याचल में लगने वाले नवरात्रि मेला के लिए 10 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज का फैसला किया है. 11 अक्टूबर से लेकर दशहरा के बाद 26 अक्टूबर तक ये ट्रेनें विंध्याचल स्टेशन पर 2 मिनट का स्टॉपेज लेंगी. इससे पटना, आनंद विहार, भागलपुर, दानापुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी जैसे इलाकों से मिर्जापुर आने वाले रेलयात्रियों को फायदा मिलेगा. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने ये जानकारी दी है.
विंध्याचल के नवरात्रि स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट
1. ट्रेन नंबर 12141 लोकमान्य तिलक-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 22.30 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 22.32 बजे आगे के लिए प्रस्थान
2. ट्रेन नंबर 12142 पाटलिपुत्र-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 16.05 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 16.07 बजे आगे के लिए प्रस्थान
(मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ठाणे, कल्याण, नाशिक होते हुए ये ट्रेन मध्य प्रदेश में इटारसी, जबलपुर, सतना होते हुए प्रयागराज, विंध्याचल, डीडीयू जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना तक जाती है)
बेंगलूरु संघमित्रा एक्सप्रेस
3. ट्रेन नंबर 12296 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरु संघमित्रा एक्सप्रेस 00.35 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 00.37 बजे आगे के लिए प्रस्थान
4. ट्रेन नंबर 12295 एसएमभीबी, बेंगलूरु-दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस 01.40 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 01.42 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
(बेंगलुरु से नागपुर, इटारसी, जबलपुर,सतना होते हुए प्रयागराज छिवकी, विंध्याचलपंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा से दानापुर तक जाती है)
जोगबनी-आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस
5. ट्रेन नंबर 12487 जोगबनी-आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस 10.़40 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 10.42 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
6. ट्रेन नंबर 12488 आनंद विहार-जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस 18.00 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 18.02 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
(बिहार-नेपाल बॉर्डर पर जोगबनी, पूर्णिया, कटिहार, बरौनी, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, विंध्याचल, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, अलीगढ़, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक आती-जाती है.)
लोकमान्य तिलक-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
7. ट्रेन नंबर 15945 लोकमान्य तिलक-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 05.50 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 05.52 बजे आगे के लिए प्रस्थान .
8. ट्रेन नंबर 15946 डिब्रूगढ़-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 19.05 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 19.07 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
(मुंबई, कल्याण,भुसावल, इटारसी, जबलपुर ,सतना ,प्रयागराज छिवकी,विंध्याचल, DDU जंक्शन,पटना,बरौनी, कटिहार,न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ असम तक जाती है.)
लोकमान्य तिलक-गुवाहाटी एक्सप्रेस
9. ट्रेन नंबर 15647 लोकमान्य तिलक-गुवाहाटी एक्सप्रेस 05.50 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 05.52 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
10. ट्रेन नंबर 15648 गुवाहाटी-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 19.05 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 19.07 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
भागलपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
11. ट्रेन नंबर 12335 भागलपुर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 19.05 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 19.07 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
12. ट्रेन नंबर 12336 लोकमान्य तिलक-भागलपुर एक्सप्रेस 05.50 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 05.52 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
(मुंबई,कल्याण,भुसावल,इटारसी,जबलपुर,सतना,प्रयागराज छिवकी,विंध्याचल,DDU जंक्शन,पटना,किऊल,जमालपुर,भागलपुर तक)
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हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस
13. ट्रेन नंबर 12307 हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस 11.03 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 11.05 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
14. ट्रेन नंबर 12308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस 16.35 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 16.37 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
(हावड़ा (कोलकाता),धनबाद,गया,DDU जंक्शन,विंध्याचल,प्रयागराज जंक्शन,कानपुर सेंट्रल,टूंडला,भरतपुर,जयपुर,जोधपुर, बीकानेर तक)
15. ट्रेन नंबर 22307 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस 11.03 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 11.05 बजे आगे के लिए प्रस्थान .
16. ट्रेन नंबर 22308 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस 16.35 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 16.37 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
पुरी-आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
17. ट्रेन नंबर 12801 पुरी-आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 18.15 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 18.17 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
18. ट्रेन नंबर 12802 आनंद विहार-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 07.56 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 07.58 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
(ओडिशा में पुरी, भुवनेश्वर,कटक,टाटा नगर,बोकारो स्टील सिटी,गया,DDU जंक्शन,विंध्याचल,प्रयागराज जंक्शन,कानपुर सेंट्रल,गाजियाबाद,आनंद विहार टर्मिनल)
दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल
19. ट्रेन नंबर 15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 08.58 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 09.00 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
20. ट्रेन नंबर 15658 कामाख्या-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल 17.48 बजे विंध्याचल स्टेशन पर ठहरने के साथ 17.50 बजे आगे के लिए प्रस्थान.
(ओल्ड दिल्ली जंक्शन,गाजियाबाद,अलीगढ़,टूंडला,कानपुर सेंट्रल,प्रयागराज जंक्शन,विंध्याचल,DDU जंक्शन,पटना,भागलपुर,साहिबगंज,मालदा टाउन,न्यू जलपाईगुड़ी,कामाख्या तक)
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