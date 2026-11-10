वंदे भारत स्लीपर में आप ले जा सकते हैं अपना पालतू जानवर, जानें क्या है टिकट बुकिंग का नियम और जरूरी बातें

Vande Bharat Sleeper Trains Carrying Pet Animal Rules: पालतू जानवरों (Pets) के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने में लोगों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पारंपरिक ट्रेनों में इसके लिए सीमित और कड़े नियम हैं. लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में पालतू जानवरों के लिए एक खास और आधुनिक सुविधा शुरू की है, जिससे एनिमल लवर्स अपने पेट्स के साथ आसानी से सफर कर सकें. इसके लिए कोच में स्पेशल व्यवस्था की गई है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पेट्स के लिए क्या है खास सुविधा?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में पालतू जानवरों के लिए एक अलग से 'डॉग/कैट बॉक्स' (Pet Box/Enclosure) बनाया गया है. यह स्पेशल रूप से डिजाइन किया गया है. ट्रेन के भीतर एक स्वतंत्र और मजबूत पिंजरे जैसा एनक्लोजर होता है, जिसमें दरवाजा और कुंडी की पूरी व्यवस्था होती है. इस बॉक्स के अंदर पेट्स के लिए पानी और खाने के वास्ते अलग-अलग होल्डर दिए गए हैं, ताकि लंबी या रातभर की यात्रा के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो.

कौन कर सकता है बुकिंग?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों या अन्य ट्रेनों में पेट्स के साथ यात्रा करने के लिए रेलवे के कुछ निश्चित नियम तय किए गए हैं. डॉग बॉक्स या पेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्री के पास यात्रा का कन्फर्म टिकट होना अनिवार्य है. आरएसी (RAC) या वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर यह सुविधा नहीं मिलती है. इसके अलावा एक पीएनआर (PNR) पर केवल एक ही पालतू जानवर को ले जाने की अनुमति दी जाती है. यह अनुमति तब मिलती है जब फर्स्ट क्लास में पूरे 4 बर्थ वाले केबिन या 2 बर्थ वाली कूपे की बुकिंग एक ही PNR पर हो. छोटे पिल्ले या बिल्ली के बच्चे, जिन्हें टोकरी में रखा जा सके, उन्हें तय नियमों के तहत साथ ले जाया जा सकता है.

कितना लगता है किराया?

रेलवे के मौजूदा नियमों के अनुसार, माल या लगेज चार्ज के रूप में पालतू जानवर का किराया लिया जाता है. नियम के तहत ब्रेक वैन या डेडिकेटेड डॉग बॉक्स में ले जाने पर 30 किलोग्राम के अनुमानित वजन के आधार पर शुल्क लगता है, जबकि फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में रखने पर 60 किलोग्राम के वजन के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है. वहीं यात्रा के दौरान पालतू जानवर के खाने-पीने और उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है.

बुकिंग और रिफंड से जुड़े नियम

अगर किसी यात्री ने डॉग बॉक्स बुक किया है और वह अपने पेट के साथ यात्रा नहीं करता है, तो इस स्थिति में पार्सल या बुकिंग शुल्क का कोई रिफंड नहीं मिलता है. टिकट रद्द होने, ट्रेन लेट होने या ट्रेन रद्द होने की स्थिति में भी इसका कोई रिफंड नहीं दिया जाता है.

साथ ही यह सुविधा हर रूट की हर ट्रेन में उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए यात्रा से पहले संबंधित रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय से संपर्क कर इसकी उपलब्धता की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज भी जरूरी

ट्रेन में पालतू जानवर के साथ यात्रा करने के लिए पार्सल ऑफिस में कुछ दस्तावेज दिखाने होते हैं. इसमें पशु चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जो यात्रा से 24 से 48 घंटे के भीतर जारी किया गया हो. कुत्ते या बिल्ली के टीकाकरण से जुड़े वैध दस्तावेज.

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