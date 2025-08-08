जन औषधि केंद्र कैसे खोलें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी, कितनी होगी कमाई? जानें सबकुछ

Jan Aushadhi Kendra Apply Online 2025: अगर आप कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसके साथ लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां बेचकर मोटी कमाई करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एक बेहतरीन मौका हो सकता है. यहां से आप जेनेरिक दवाइयां बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं . इतना ही नहीं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी आपको आर्थिक मदद देती है.

इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार देशभर में जन औषधि केंद्र खोल रही है जहां ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 80 फीसदी सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं.

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जरूरी शर्तें

इस योजना के तहत केंद्र खोलने के लिए आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. साथ ही आपके पास कम से कम 120 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन शुल्क 5 हजार रुपये है. इसमें तीन तरह की कैटेगरी हैं पहली में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आते हैं. दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जबकि तीसरी कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिन्हें राज्य सरकार ने नॉमिनेट किया हो.

सरकार से मिलने वाली मदद और कमाई

जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार आपको कई तरह की आर्थिक सहायता देती है. हर महीने 5 लाख रुपये तक की दवाइयों की बिक्री पर 15 फीसदी या अधिकतम 15 हजार रुपये तक का इंसेंटिव मिलता है. खास कैटेगरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख रुपये की एकमुश्त मदद भी दी जाती है. फर्नीचर के लिए 1.5 लाख रुपये और कंप्यूटर- प्रिंटर के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है. जन औषधि केंद्र के जरिये दवाओं की बिक्री करने पर आपको 20 फीसदी तक कमीशन अलग से मिलता है.

मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य

देश में 2014 में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे जो अब बढ़कर 16,912 हो गए हैं. यूपी में सबसे ज्यादा 3,550 केंद्र हैं, इसके बाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का नंबर आता है. सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है. अभी योजना में 2,110 तरह की दवाइयां और 315 सर्जिकल व मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जो लगभग सभी जरूरी इलाज की जरूरतें पूरी करते हैं.

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कैसे करें आवेदन?

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको janaushadhi.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.आधार कार्ड, पैन कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और मोबाइल नंबर जरूरी डॉक्यूमेंट हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर, पासवर्ड सेट करके और टर्म्स एंड कंडीशंस मानकर आवेदन सबमिट करना होता है.यहां हम आपको जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता दे रहे हैं.

इस तरीके से करना होगा रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले janaushadhi.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘APPLY FOR KENDRA' ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा.

यहां अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूजर आईडी डालकर OTP के जरिये Log in कर लें.

अगर आप योजना के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं तो नीचे आपको Register now का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर लें.

अब आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा जिसमें अपना नाम,मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी , यूजर आईडी डालकर पासवर्ड क्रिएट कर लें और फिर कैप्चा कोड डालकर, नीचे दिख रहे बॉक्स को टिक करके क्रिएट अकाउंट पर जाएं.

अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपके ईमेल पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिससे आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर भरें एप्लिकेशन फॉर्म

आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल से ‘Get OTP' ऑप्शन चुनकर भी लॉगिन कर सकते हैं.

लॉगइन के बाद आपको नए पेज पर 4 स्टेप्स बताया जाएगा जिसमें स्टेप 1- Application Form,स्टेप 2 - "Download Letter In- Principal Approval" स्टेप 3 - For "Drug License Submission" और स्टेप 4- "Generation Of Store Code" है.

इसके नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर लें. अब ध्यान से एप्लिकेशन फॉर्म भरें . इसके बाद बाकी के तीनों स्टेप्स भी एक कर करके पूरी करें.

बेसिक डिटेल्स और प्रपोज़्ड केंद्र की डिटेल्स भरें, दूरी से जुड़े नियमों का पालन करते हुए जरूरी डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में अपलोड करें. हर फाइल 5 MB से छोटी होनी चाहिए.

लोकेशन टैग करने के लिए मैप पर नीले सर्कल के अंदर लोकेशन आइकॉन को ड्रैग और ड्रॉप करके अपने दुकान/पते पर सेट करें.

नीचे दोनों टिक बॉक्स को सेलेक्ट कर लें और paynow पर जाएं और 5,000 रुपये का आवेदन शुल्क केवल पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से जमा करें.

इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और इसकी पुष्टि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी.

बता दें कि आप किसी भी समय पोर्टल में लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800 180 8080 पर कॉल कर सकते हैं.

लोगों को मिल रहा बड़ा फायदा

सरकार के मुताबिक, पिछले 11 साल में लोगों ने जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदकर लगभग 38,000 करोड़ रुपये की बचत की है. पहले जहां परिवारों का हेल्थ पर जेब से खर्च 62.6 फीसदी था, वो घटकर 39.4 फीसदी हो गया है. योजना का मकसद है कि देश के हर हिस्से में अच्छी क्वालिटी की दवाइयां कम दाम पर उपलब्ध हों और किसी को भी इलाज के लिए महंगी दवाइयां खरीदने में मुश्किल न हो.

