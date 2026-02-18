विज्ञापन
Business Ideas 2026: सिर्फ ₹20,000 लगाकर शुरू करें ये 4 दमदार बिजनेस, हर महीने होगी ₹70,000 तक की कमाई!

Small Business ideas 2026: कम लागत और मोटा मुनाफा! क्लाउड किचन से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक, जानें 2026 के टॉप 4 स्माल बिजनेस जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं. कमाई का हिसाब और सरकारी मदद की पूरी जानकारी...

Small Business Ideas to Start in 2026: जानें उन 4 बिजनेस आइडियाज के बारे में जो मात्र ₹20,000 में शुरू हो सकते हैं और आपको हर महीने ₹70,000 तक की कमाई दे सकते हैं.
नई दिल्ली:

आज के दौर में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम और खुद का काम चाहता है. 2026 में टेक्नोलॉजी और लोगों की जरूरतें तेजी से बदल रही हैं. अब बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपये की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छा आइडिया और सही प्लानिंग काफी है. अगर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ या जॉब करने वाले हैं, तो ये 4 बिजनेस आइडियाज आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें रिस्क कम है और मुनाफे की गारंटी ज्यादा.

1. क्लाउड किचन: स्वाद भी और कमाई भी

2026 में वर्किंग कपल्स और बैचलर्स की संख्या बढ़ने से घर जैसे खाने की डिमांड चरम पर है. क्लाउड किचन एक ऐसा मॉडल है जहाँ आपको रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं, बस अपने घर के किचन से खाना बनाकर Swiggy-Zomato के जरिए बेचना है. आप होम-बेस्ड टिफिन सर्विस भी शुरू कर सकते हैं.

कितनी होगी कमाई

अगर आप दिन के 20-30 टिफिन भी सप्लाई करते हैं, तो महीने के ₹40,000 से ₹70,000 आसानी से कमा सकते हैं.

2. डिजिटल मार्केटिंग: घर बैठे कमाई का मौका

आज हर छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक सबको ऑनलाइन दिखना है. अगर आपको सोशल मीडिया, रील्स बनाना या फेसबुक एड्स चलाना आता है, तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं. 2026 में AI टूल्स की मदद से यह काम और भी आसान हो गया है.

कितनी होगी कमाई

शुरुआत में 3-4 लोकल क्लाइंट्स (जिम, पार्लर या बेकरी) से आप ₹30,000 से ₹50,000 महीना कमा सकते हैं.

3. योग और फिटनेस कोचिंग: जीरो निवेश, तगड़ा मुनाफा

हेल्थ को लेकर जागरूकता अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. अगर आप फिट हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप पार्क में या ऑनलाइन 'Zoom' क्लासेज के जरिए योग सिखा सकते हैं. इसमें आपका निवेश लगभग जीरो है, बस आपकी स्किल काम आती है.

कितनी होगी कमाई

ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज मिलाकर आप महीने के ₹50,000+ आराम से कमा सकते हैं. ग्लोबल क्लाइंट्स मिलने पर यह कमाई लाखों में जा सकती है.

4. इको-फ्रेंडली पैकेजिंग: भविष्य का सिक्योर बिजनेस

सरकार द्वारा प्लास्टिक पर कड़ाई के बाद पेपर बैग्स, जूट बैग्स और कुल्हड़ की मांग 2026 में बहुत बढ़ गई है. आप ₹20,000 से ₹50,000 की मशीन लगाकर घर से ही पेपर कप या बैग्स बनाने का छोटा कारखाना शुरू कर सकते हैं. इसकी डिमांड हर किराना स्टोर और सुपरमार्केट में है.

कितनी होगी कमाई

बल्क ऑर्डर मिलने पर आप शुरुआती दौर में ही ₹30,000 से ₹45,000 प्रति माह का मुनाफा निकाल सकते हैं.

सरकार देगी आपके सपनों को उड़ान

इन कामों को शुरू करने के लिए पैसों की चिंता छोड़ दें. भारत सरकार Mudra Loan के तहत बिना किसी गारंटी के ₹50,000 से ₹10 लाख तक का लोन देती है. साथ ही, PMEGP स्कीम में आपको सब्सिडी का फायदा भी मिलता है. बस आपको अपना 'Udyam' रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपका बिजनेस कानूनी रूप से तैयार हो जाएगा.

बिजनेस बढ़ाने का प्रो टिप्स

शुरुआत में बड़ा मुनाफा खोजने के बजाय कस्टमर का भरोसा जीतें. अपनी सर्विस की जानकारी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें.

