PM Kisan Yojana: दो-दो हजार रुपये पाकर किसानों के चेहरे खिले, PM मोदी ने 9 करोड़ खातों में भेजे 21वीं किस्‍त के पैसे

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment: इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जारी की जाती है. 

PM-Kisan Yojana 21st Kist: पीएम किसान सम्‍मान योजना की 21वीं किस्‍त जारी
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे जमा किए गए
  • इस किस्त में कुल 18 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनका इंतजार किसानों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से था
  • योजना के तहत हर साल छह हजार रुपये तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जिसका देश के करोड़ों किसानों को इंतजार था. देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये आ गए. किसानों को ये राशि पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना की 21वीं किस्‍त के तौर पर दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित कृषि शिखर सम्मेलन में बुधवार की दोपहर किसानों के खाते में 21वीं किस्‍त के पैसे भेजे. 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. किसानों को अक्‍टूबर के आखिरी हफ्ते से ही इस राशि का इंतजार था.  

इससे पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ही राशि भेजी की जा चुकी है. बता दें कि इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जारी की जाती है. 

कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर पहुंचकर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया. उन्‍होंने यहां किसानों की बनाई गई चीजों का और वहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया. 

प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस 

दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारक मंच की ओर से 19 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक शामिल हुए हैं. ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया है. 

पिछली दो किस्तों में कितने किसानों को मिले थे पैसे 

अप्रैल-जुलाई (FY26) वाली किस्त में 9.71 करोड़ किसानों को पैसा मिला था. वहीं दिसंबर-मार्च 2024-25 वाली किस्त में 10.68 करोड़ किसानों के खातों में रकम गई थी.

इस बार 7 लाख से ज्यादा किसान लिस्ट से बाहर

इस बार पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan Yojana Next installment) में फाइनल लिस्ट में 9 करोड़ किसान ही शामिल हैं. करीब 7 लाख से ज्यादा लोग बाहर हुए क्योंकि सरकार ने गलत या इनएलिजिबल लोगों को हटाने की बड़ी कार्रवाई चल रही है. अगर आप अयोग्य हैं और फिर भी लाभ ले रहे हैं, तो आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है.

PM Kisan Yojana, PM Kisan Yojana 21st Installment, PM Kisan 21st Kist, PM Narendra Modi, PM Modi Tamil Nadu Visit
