हाथ जोड़े, क्रिसमस पर दिल्ली के चर्च में स्पेशल प्रार्थना सभा में हुए शामिल पीएम मोदी

क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह नई दिल्ली स्थित कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए. जहां दिल्ली और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से आए ईसाई समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या मौजूद थी.

प्रार्थना सेवा में कैरेल, भजन और विशेष क्रिसमस प्रार्थनाएं शामिल थीं. इस दौरान दिल्ली के बिशप Rt. Rev. Dr. पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष प्रार्थना भी की.

May Christmas bring renewed hope, warmth and a shared commitment to kindness.



Here are highlights from the Christmas morning service at The Cathedral Church of the Redemption. pic.twitter.com/BzvKYQ8N0H — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025

इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संदेश साझा करते हुए कहा कि क्रिसमस नई आशा, स्नेह और दयालुता के प्रति साझा प्रतिबद्धता लेकर आए.

देशवासियों को दीं शुभकामनाएं

Wishing everyone a joyous Christmas filled with peace, compassion and hope. May the teachings of Jesus Christ strengthen harmony in our society. — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025

प्रधानमंत्री ने इससे पहले देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी थीं, जिसमें उन्होंने शांति, करुणा और आशा के संदेश को रेखांकित करते हुए कहा कि यीशु मसीह की शिक्षाएं समाज में एकता और सद्भाव को सुदृढ़ करती हैं. दुनिया भर की तरह भारत में भी क्रिसमस को विविध संस्कृतियों, परंपराओं और साझा उत्सव भावना के साथ मनाया गया, जिसमें प्रेम, दया और एकजुटता की भावना प्रमुख रही.