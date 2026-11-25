PM Awas Yojana Eligibility: शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपना पक्का घर बनाने का सपना अब और आसान होने जा रहा है. दरअसल, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजनाशहरी 2.0 के तहत 1.75 लाख नए मकानों को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है. यह अहम फैसला 19 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 11वीं बैठक में लिया गया. इस नई मंजूरी के बाद योजना के तहत अब तक स्वीकृत कुल घरों का आंकड़ा 24 लाख के पार पहुंच गया है.

सरकार ने 1.75 लाख घरों की अंतिम मंजूरी के साथ-साथ 1.5 लाख अतिरिक्त मकानों के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है. इस चरण में सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ है, जहां अकेले 1 लाख 1 हजार 493 नए घरों को हरी झंडी मिली है. इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह नियम अनिवार्य रखा गया है कि घर का मालिकाना हक परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप में होना चाहिए.

आपकी जरूरत के हिसाब से चार विकल्प

इस योजना को इस तरह तैयार किया गया है कि हर वर्ग के व्यक्ति को उसकी जरूरत के मुताबिक मदद मिल सके. आवेदक इन चार श्रेणियों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं.

अगर आपके पास अपनी जमीन है, तो उस पर घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

सरकारी या निजी एजेंसियों की ओर से तैयार किए गए किफायती फ्लैट खरीदने पर वित्तीय मदद मिलेगी.

शहरों में कामकाज के लिए आने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए सस्ते किराए पर आवास की सुविधा.

घर खरीदने के लिए लिए गए होम लोन के ब्याज पर 1.80 लाख रुपये तक की सीधी सब्सिडी का लाभ.

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

आवेदक या उसके परिवार जैसे पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे के नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.

सालाना आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 लाख रुपये तक, निम्न आय वर्ग के लिए 6 लाख रुपये तक व मध्यम आय वर्ग के लिए 9 लाख रुपये तक तय की गई है.

अगर आप ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो घर की अधिकतम कीमत 35 लाख रुपये और होम लोन की राशि 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

आवेदन के लिए तैयार रखें ये जरूरी कागजात

घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका