1 नवंबर 2025, बैंक, आधार, एनपीएस...7 चीजें जिसके नियम कल से बदल रहे हैं

Rules Changing November 2025: बैंकिंग नॉमिनेशन से जुड़े नियम बदल गए हैं, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. बैंक ग्राहक अब अपने एक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए एक के बजाय 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं.

  • 1 नवंबर 2025 से 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका आम आदमी पर बड़ा असर हो सकता है
  • बैंक ग्राहक अब एक खाते या लॉकर के लिए चार नॉमिनी बना सकते हैं और हिस्सेदारी भी तय कर सकते हैं
  • UIDAI ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की ₹125 फीस एक साल के लिए माफ की है
Rules Changing November 2025: देश में 1 नवंबर, 2025 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल लेनदेनों पर सीधे तौर से असर डालेंगे. इसमें आधार कार्ड अपडेट से लेकर बैंक नॉमिनेशन, पेंशन और जीएसटी स्लैब तक शामिल है. इस खबर में आपको आसान भाषा में बताते हैं कि होने वाले बदलाव क्या हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है.

1. बच्चों का आधार अपडेट अब होगा फ्री

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट के लिए लगने वाली ₹125 की फीस माफ कर दी है. साथ ही बताया है कि यह सुविधा एक साल तक मुफ्त रहेगी. हालांकि बड़ों के लिए नाम/पता/मोबाइल नंबर अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए ₹125 की फीस ली जाएगी.

2. बैंक नॉमिनेशन के नियम में बदलाव

बैंकिंग नॉमिनेशन से जुड़े नियम बदल गए हैं, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. बैंक ग्राहक अब अपने एक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए एक के बजाय 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं. ग्राहक यह भी बता सकते हैं कि वे किस नॉमिनी को अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा देना चाहते हैं,  जिससे आपातकाल में परिवार के लिए फंड तक पहुंच आसान बनेगी और मालिकाना हक के झगड़ों से बचाव होगा.

3. LPG सिलेंडर की कीमतें होंगी रिवाइज

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर (LPG) की कीमतों का रिवीजन करती हैं. ऐसे में 1 नवंबर 2025 को LPG सिलेंडर की नई कीमतों की घोषणा हो सकती है.

4. SBI क्रेडिट कार्ड पर लागू हुए नए चार्ज

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ सर्विस के चार्ज में बदलाव किया गया है. अब MobiKwik या CRED जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए स्कूल फीस जैसे भुगतान करने पर 1% अतिरिक्त चार्ज देना होगा. वहीं. क्रेडिट कार्ड से डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm या PhonePe) में ₹1,000 से ज्यादा का अमाउंट लोड करने पर 1% का चार्ज लगेगा. इसके साथ ही अनसिक्योर्ड कार्ड पर 3.75 फीसदी का चार्ज लगेगा.

5. पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा

सभी रिटायर्ड केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर महीने के आखिर तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है. इसे अपनी बैंक शाखा में या ऑनलाइन 'जीवन प्रमाण' पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है. एक बात का ध्यान रखें अगर डेडलाइन मिस हुई तो पेंशन रुक सकती है.

6. NPS से UPS में जाने की समय सीमा बढ़ी

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में अगर आप स्विच करने का प्लान कर रहे हैं तो सरकार ने इसके लिए अब डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ा दी है.

7. म्यूचुअल फंड के नियम में बड़ा बदलाव

अब किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अफसर, कर्मचारी या पारिवारिक सदस्य को 15 लाख से ज्यादा का भुगतान करने पर कंपनी को इसकी जानकारी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी.

