LPG Price Cut: आज से इतने रुपये सस्‍ता हो गया एलपीजी सिलिंडर, जानिए अब कितने पैसे देने होंगे

LPG Cylinder Price Drop: दिल्‍ली, मुंबई से पटना, लखनऊ, कोलकाता तक एलपीजी गैस सिलिंडर पांच से साढ़े पांच रुपया सस्‍ता हो गया है. इससे देश के लाखों उपभोक्‍ताओं को थोड़ी राहत मिली है.

LPG Cylinder Rate Cut: एक नवंबर से हो रहे बदलावों में एक बदलाव एलपीजी सिलिंडर को लेकर भी है. एलपीजी सिलिंडर अब सस्‍ता हो गया है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलिंडर और कमर्शियल गैस सिलिंडर के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्‍ली समेत देश के कई शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम कम कर दिए गए हैं, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

दिल्‍ली, मुंबई से पटना, लखनऊ, कोलकाता तक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर पांच से साढ़े पांच रुपया सस्‍ता हो गया है. इससे कमर्शियल गैस सिलिंडर का इस्‍तेमाल करने वाले लाखों उपभोक्‍ताओं को थोड़ी राहत मिली है. इस तरह पिछले एक साल में इसकी कीमत करीब 200 रुपये कम हुई है. होटलों और अन्‍य कमर्शियल जगहों पर इसका इस्‍तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक साल के दौरान ये बड़ी राहत है.

किस शहर में अब कितने में मिलेगा सिलिंडर?

देश के चार बड़े शहरों की बात करें तो 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर के दाम कहीं 5 रुपये तो कहीं 5.50 रुपये कम हुए हैं.

  • दिल्ली में इसकी पुरानी कीमत 1595.50 रुपये थी, जो अब 5 रुपये घटा कर 1590.50 रुपये कर दी गई है.
  • कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत 1700.50 से घटकर 1694 रुपये हो गई है.
  • मुंबई में 19 किलो वाला सिलिंडर, जो पहले 1,547 रुपये में मिलता था, वो अब 1542 रुपये में मिलेगा.
  • चेन्नई में  19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत 1754.50 रुपये से घटाकर 1750 रुपये कर दी गई है.

देश के अन्‍य शहरों में भी कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम कम हुए हैं. 

घरेलू एलपीजी सिलेंडर कितने में मिल रहे हैं?

इंडियन ऑयल ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी अपडेट की हैं. हालांकि इसके पुराने वाले दाम ही लागू हैं. दिल्ली में घरेलू गैस सिलिंडर के दाम 853 रुपये, जबकि मुंबई में 852.50 रुपये हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतें अप्रैल 2025 से ही स्थिर हैं, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. बता दें कि 8 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए थे. तब से दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपये हो गई और अब तक यही रेट लागू है. केंद्र सरकार ने घरेलू सिलेंडर पर सबसे बड़ी कटौती की थी- अगस्‍त 2023 में. तब सरकार ने इसकी कीमत सीधे 200 रुपये कम कर दी थी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली थी.

