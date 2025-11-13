जरूरी खबर: सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर किया बड़ा बदलाव, जान लें नया नियम वरना अटक सकती है पेंशन की रकम

अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी के माता-पिता हैं और उनकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन पा रहे हैं, तो आपके लिए सरकार का नया नियम जानना जरूरी है. केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है. अब से हर साल दोनों माता-पिता को जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफकेट (Life Certificate) देना जरूरी होगा, तभी उन्हें 75% फैमिली पेंशन मिलती रहेगी.

कर्मचारी भविष्य और पेंशन विभाग (DoPPW) ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बैचलर या विधुर था और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके माता-पिता को बिना किसी आय की शर्त के फैमिली पेंशन मिल सकती है.

अगर दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें आखिरी वेतन का 75% पेंशन दिया जाएगा.

अगर सिर्फ एक माता या पिता जीवित हैं, तो उन्हें 60% पेंशन मिलेगा.

पहले नियमों में यह साफ नहीं था कि दोनों माता-पिता को अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी है या नहीं. इसी वजह से कई मामलों में, एक माता-पिता की मृत्यु के बाद भी बढ़ी हुई पेंशन जारी रहती थी. अब सरकार ने इस गलती को सुधार दिया है.

अब हर साल देना होगा Life Certificate

नए नियम के तहत, दोनों माता-पिता को हर साल अपना लाइफ सर्टिफकेट जमा करना होगा.इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि 75% की बढ़ी हुई पेंशन केवल तब तक दी जाए जब तक दोनों जीवित हैं. अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन अपने आप 60% पर आ जाएगी.

यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि पेंशन का भुगतान सही और पारदर्शी तरीके से हो सके और किसी तरह की गड़बड़ी न हो.पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि दोनों माता-पिता को जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी हो. इसके कारण कुछ मामलों में एक माता-पिता के निधन के बाद भी उच्च दर की पेंशन (75%) दी जा रही थी.सरकार के मुताबिक, यह बदलाव सिस्टम को सही करने और सटीक भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है.

कब और कैसे जमा करना है लाइफ सर्टिफकेट

सभी पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक अपना Life Certificate जमा करना जरूरी है.अगर यह समय सीमा चूक जाती है, तो दिसंबर से उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है, और जीवन प्रमाण पत्र जमा होने के बाद ही पेंशन दोबारा शुरू होगी.

Life Certificate आप Jeevan Pramaan Portal, Bank Branch, या Post Office के जरिए भी जमा कर सकते हैं.

किन लोगों पर होगा इसका असर

यह नया नियम खास तौर पर उन परिवारों पर लागू होगा जहांसरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है,कर्मचारी अविवाहित या विधुर था,और माता-पिता को फैमिली पेंशन मिल रही है.अब इन सभी मामलों में, दोनों माता-पिता को हर साल Life Certificate देना होगा.

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि इस बदलाव की जानकारी हर पेंशनर तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी की पेंशन बंद न हो.DoPPW ने कहा कि यह नियम न्यायसंगत और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.

