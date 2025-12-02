Life Certificate: जीवन प्रमाण पत्र जमा करने डेडलाइन खत्म! अगर नहीं कर पाए ये काम तो क्या अटक जाएगी पेंशन?

हर साल लाखों पेंशनर्स 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करते हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना रुके खाते में आती रहे. लेकिन अगर किसी वजह से ये काम समय पर नहीं हो पाया हो, तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि अब पेंशन रुक जाएगी या फिर कोई उपाय है? बहुत से पेंशनर्स घबराए हुए हैं और यह सोच रहे हैं कि क्या अगले महीने की पेंशन आएगी या नहीं.

ऐसे में यह खबर हर उस पेंशनर्स के लिए जरूरी है जो समय पर लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा नहीं कर पाए हैं.

समय पर Life Certificate जमा नहीं किया तो क्या होगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर पेंशनधारक निर्धारित तारीख तक Life Certificate जमा नहीं करते हैं, तो बैंक या पेंशन देने वाली संस्था उनकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक देती है. इसका मतलब यह है कि अगले महीने की पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी.

लेकिन राहत की बात यह है कि यह रोक स्थायी नहीं होती है. जैसे ही पेंशनधारक Life Certificate जमा कर देते हैं, पेंशन फिर से शुरू कर दी जाती है. यह कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि गलत व्यक्ति को पेंशन न चली जाए और सरकार के रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रहे.

Life Certificate जमा करना जरूरी

Life Certificate एक आधिकारिक दस्तावेज है जो ये बताता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है. इसी आधार पर हर साल पेंशन जारी रखने का फैसला किया जाता है. इसलिए इसे समय पर जमा करना बहुत जरूरी होता है, वरना पेंशन थोड़े समय के लिए रुक सकती है.

Life Certificate कैसे जमा करें?

आज के समय में जीवन प्रमाण यानी Life Certificate जमा करना पहले से कहीं आसान हो गया है. अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं. आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से ये काम कर सकते हैं

ऑफलाइन तरीका:

अगर आप बैंक जाकर जमा करना चाहते हैं, तो अपने पेंशन वितरक बैंक शाखा में जाएं और आधार कार्ड, पेंशन आईडी, बैंक पासबुक और फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं. बैंक कर्मचारी आपकी पहचान सत्यापित कर Life Certificate स्वीकार कर लेंगे.

ऑनलाइन तरीका:

अब पेंशनर्स को लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने पूरा प्रोसेस डिजिटल कर दिया है.आप Jeevan Pramaan App या Jeevan Pramaan Portal के जरिए घर बैठे Life Certificate जमा कर सकते हैं. आधार नंबर डालकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें और सर्टिफिकेट तुरंत सबमिट हो जाएगा.

मोबाइल से घर बैठे डिजिटल Life Certificate कैसे जमा करें?

अगर आप बाहर नहीं जा सकते, तो सिर्फ एक स्मार्टफोन से भी काम हो जाएगा.

इसके लिए बस Aadhaar Face RD App और Jeevan Pramaan App डाउनलोड करें.

फेस RD ऐप में अपना चेहरा स्कैन करें और Jeevan Pramaan App में आधार और मोबाइल नंबर डालकर वेरिफाई करें.

कैमरे से फोटो लेने के बाद सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा.

कुछ ही मिनटों में आपको Certificate ID और डाउनलोड लिंक मिल जाएगा.

सुपर सीनियर और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए खास सुविधा

80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए सरकार ने खास सुविधा दी है.अब बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों घर जाकर Digital Life Certificate जमा करने में मदद कर रहे हैं.इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के कर्मचारी भी आपके घर पर आकर यह सेवा दे रहे हैं, ताकि बुजुर्गों को बाहर न जाना पड़े और उनकी पेंशन समय पर मिले.

EPFO पेंशनर्स के लिए और भी आसान प्रोसेस

EPFO ने भी Life Certificate की प्रक्रिया आसान कर दी है.EPFO मेंबर मोबाइल से सिर्फ फेस स्कैन करके सीधे अपना Digital Life Certificate सबमिट कर सकते हैं.यह खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार है जो बीमार हैं या घर से बाहर जाना मुश्किल है.

अगर आप समय पर Life Certificate जमा नहीं कर पाए हैं तो चिंता की बात नहीं है.पेंशन सिर्फ अस्थायी रूप से रोकी जाती है. आप जैसे ही सर्टिफिकेट जमा करेंगे, आपकी पेंशन फिर से जारी हो जाएगी.