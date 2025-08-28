GST और LPG से लेकर चांदी की हॉलमार्किंग तक: 1 सितंबर से देशभर में लागू होंगे ये बड़े नियम,आपकी जेब पर सीधा असर

New Rules 1 September 2025: हर महीने की पहली तारीख को देश भर में कई बड़े बदलाव होते हैं. 1 सितंबर 2025 से आपके रोजमर्रा के खर्च और पैसे से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं. जिसमें सबसे बड़ा बदलाव GST सिस्टम को लेकर है. इसके अलावा भी सितंबर की पहली तारीख को भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं. चाहे आप चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं,SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करते हों या रसोई गैस सिलेंडर खरीदते हों, इन बदलावों का असर आपकी जेब पर सीधे पड़ेगा.

आइए, आपको बताते हैं अगले महीने यानी सितंबर में लागू होने वाले ये नए नियम क्या हैं और आम आदमी पर इनका क्या असर होगा.

GST में बड़े बदलाव की संभावना

सितंबर महीने में जीएसटी (Good and Service Tax) रिफॉर्म के लिहाज से बड़े बदलाव होंगे.GST काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टैक्स स्लैब में बदलाव आ सकता है.वर्तमान चार टैक्स स्लैब की जगह अब केवल दो स्लैब 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत हो सकते हैं. इससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा और टैक्स आसान हो जाएगा. इससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती भी हो सकती है.

चांदी के नियमों में बदलाव

1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है. इसका मतलब है कि ग्राहक आसानी से चांदी की शुद्धता और गुणवत्ता को पहचान सकेंगे.इससे चांदी में निवेश और गहनों की खरीद पर अब ज्यादा ट्रासपेरेंसी होगी. ये बदलाव चांदी बाजार को भरोसेमंद बनाएंगे और दामों पर असर भी पड़ सकता है.

LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत बदलती है. 1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तेल कंपनियों के हिसाब से तय होंगे. अगर कीमत बढ़ी, तो रसोई का बजट थोड़ा ज्यादा लगेगा. अगर दाम कम हुए, तो आम जनता को राहत मिलेगी.

SBI कार्ड बदलेंगे नियम

अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड या इसका Select वर्जन है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. 1 सितंबर से डिजिटल गेमिंग और सरकारी पोर्टल पर किए गए पेमेंट पर अब आपको रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेंगे. इसके अलावा बिल पेमेंट, फ्यूल खरीद या ऑनलाइन शॉपिंग पर चार्ज बढ़ सकता है. ऑटो-डेबिट फेल होने पर 2 प्रतिशत पेनल्टी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन्स पर अतिरिक्त फीस भी लागू हो सकती है.

PM Jan Dhan खाताधारक के लिए KYC जरूरी

आरबीआई ने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों को 30 सितंबर तक दोबारा KYC कराना होगा. सार्वजनिक बैंकों में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इस प्रक्रिया में पर्सनल और एड्रेस डिटेल्स अपडेट किया जाएगा. इससे खातों का रिकॉर्ड हमेशा सही रहेगा.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. अभी तक जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द फाइल करना चाहिए. कुछ व्यापार संगठन समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ITR भरने में देर न करें. इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.

सितंबर 2025 में 15 दिन बैंक हॉलिडे

सितंबर में कई त्योहार आने वाले हैं, इसलिए बैंक में छुट्टियों की भरमार है. कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें वीकेंड यानी रविवार और शनिवार की छुट्टी भी शामिल है. अगर आपको बैंक से जुड़े काम हैं, तो पहले निपटा लें.

इस तरह 1 सितंबर से आपके खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर कई बदलाव देखने को मिलेंगे. चांदी से लेकर क्रेडिट कार्ड, LPG और टैक्स तक हर बदलाव को समझकर ही फैसले लें.