नए साल की शुरुआत में महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर 111 रुपये महंगा, जानें- नई कीमत

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने झटका दे दिया है. 1 जनवरी 2026 से सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलो) में की गई है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) के दाम जस के तस रखे गए हैं.

111 रुपये की बढ़ोतरी

तेल विपणन कंपनियों ने नए साल पर वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 111 रुपये (लगभग 7 प्रतिशत) की बढ़ोतरी की है. देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1,691.50 रुपये का हो गया है, जो जून 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है.

कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम

दिसंबर 2025 में इसकी कीमत 1,580.50 रुपये थी. इससे पहले दिसंबर में सिलेंडर 10 रुपये और नवंबर में 5 रुपये सस्ता हुआ था. कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्त्रां, ढाबों और अन्य गैर-घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ऐसे में कीमत बढ़ने से खाने-पीने के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है.

घरेलू सिलेंडर के नहीं बढ़े दाम

तेल कंपनियों के मुताबिक, देश के अन्य मेट्रो शहरों में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग इतनी ही बढ़ोतरी की गई है. वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 8 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है.

