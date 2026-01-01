LPG Price Today: नए साल के पहले दिन आम लोगों को राहत, होटल वालों को जोरदार झटका! आज कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा

LPG Cylinder Price: नए साल की शुरुआत होते ही गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. 1 जनवरी 2026 को जहां आम लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में राहत मिली हुई है, वहीं होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट चलाने वालों को जोरदार झटका लगा है. नए साल के पहले ही दिन कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं.

इसके साथ ही एविएशन फ्यूल की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे एयरलाइन सेक्टर को थोड़ी राहत जरूर मिली है.

होटल और रेस्टोरेंट वालों पर बढ़ा खर्च

तेल कंपनियों की ताजा कीमतों के अनुसार 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर आज से 111 रुपये महंगा हो गया है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में इसकी नई कीमत 1,691.50 रुपये हो गई है. यह जून 2025 के बाद अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है.

दिसंबर के मुकाबले सीधा उछाल

पिछले महीने दिसंबर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,580.50 रुपये थी, लेकिन नए साल की पहली तारीख को इसमें सीधी बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे पहले दिसंबर में कीमत 10 रुपये और नवंबर में 5 रुपये कम की गई थी, लेकिन अब पूरा फायदा खत्म हो गया है.

बड़े शहरों में भी बढ़े कमर्शियल LPG के दाम

दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे बड़े शहरों में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है. कोलकाता और मुंबई में भी 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब कोलकाता में इसकी कीमत 1,795 रुपये और मुंबई में 1,642.50 रुपये हो गई है. चेन्नई में यह सिलेंडर 110 रुपये महंगा होकर 1,849.50 रुपये का मिल रहा है.

खाने पीने के दाम बढ़ने की आशंका

कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और कैटरिंग जैसे कामों में होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने का असर आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों पर भी पड़ सकता है. कारोबारियों का खर्च बढ़ने से आम ग्राहकों की जेब पर भी असर दिख सकता है.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर

आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अब भी 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये में मिल रहा है.

नए साल के पहले ही दिन कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से कारोबारियों की चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन घरेलू गैस की कीमत स्थिर रहने से आम परिवारों को फिलहाल राहत मिली हुई है. आने वाले दिनों में लोग इस बढ़ोतरी का असर बाजार और खाने के दामों पर साफ तौर पर देख सकते हैं.