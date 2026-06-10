पेट्रोल पंप पर न करें जल्दबाजी, छोटी सी लापरवाही भी करा सकती है बड़ा नुकसान, NCIB ने बताई जरूरी टिप्स

अगर आप वाहन में पेट्रोल भरवाने के वक्त जल्दबाजी करते हैं तो यह आदत आपको भारी नुकसान में डाल सकती है. पेट्रोल पंप पर छोटी सी लापरवाही, जैसे मीटर पर ध्यान न देना, सही मात्रा की जांच न करना या स्टाफ की हरकतों को नजरअंदाज करना, ठगी का कारण बन सकता है. इसी को लेकर NCIB (नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) ने चेतावनी दी है कि पेट्रोल भरवाते समय सतर्क रहें और कुछ बातों का ध्यान रखें. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेट्रोल रिफिल करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके.
सतर्क रहना क्यों है जरूरी?
NCIB ने अपने X पोस्ट में बताया है कि अधिकतर पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत कम होती है. ऐसे में कुछ कर्मचारी ग्राहकों को कम ईंधन देकर या मशीन में हेरफेरी करके अवैध लाभ कमाते हैं.यह लाभ पेट्रोलपंप कर्मी और पंप मालिकों द्वारा मिलजुलकर बांटा जाता है. ऐसे में आपकी एक छोटी-सी सतर्कता, उनकी चोरी को रोक सकती है.
पेट्रोल पंप पर कभी जल्दबाजी न करे,— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) June 10, 2026
क्योंकि आपकी थोड़ी-सी लापरवाहीं, बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। pic.twitter.com/rvcv2uP6Mz
पेट्रोल भरवाते समय किन बातों का रखें ध्यान?
पेट्रोल पंप पर किसी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए आप नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखें
- मीटर शून्य (0.00) से शुरू होते हुए देखें.
- सही ईधन (पेट्रोल/डीजल) ही गाड़ी में रिफिल करवाएं.
- पूरी डिलीवरी के दौरान ध्यान रखें.
- हमेशा रसीद लें और उसकी जांच जरूर करें.
- मीटर पर सील और कैलिब्रेशन देखता देखें.
- कोई गड़बड़ी लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें.
- अगर डिलिवरी के दौरान कोई संदेह हो तो तुरंत प्रश्न पूछ लें.
कानूनी मदद कहां लें?
अगर आपको किसी तरह की कानूनी मदद लेनी है तो आप नीचे दिए गए माध्यम से ले सकते हैं.
हेल्पलाइन: 97925800000
वेबसाइट : www.ncib.in
X (ट्विटर) हैंडल : @NCIBHQ
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