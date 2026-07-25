उफान के बाद कच्चे तेल में आई नरमी, तेल कंपनियों ने जारी की पेट्रोल-डीजल की नई दरें; जानें आज का ताजा भाव

Petrol Price Today: ईरान और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बना उफान अब थोड़ा थमता नजर आ रहा है. सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई. WTI क्रूड ऑयल दिन के उच्च स्तर से फिसलकर $85.88 प्रति बैरल पर बंद हुआ.

कच्चे तेल में आई इस नरमी के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार, 25 जुलाई 2026 के लिए देश भर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए हैं. राहत की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया गया है.

नई दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल के रेट्स

सरकारी तेल कंपनियों जैसे IOCL, BPCL, HPCL की ओर से शनिवार सुबह जारी दरों के मुताबिक राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल-डीजल की दरें लगातार स्थिर बनी हुई हैं. नई दिल्ली में आज यानी शनिवार को पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है, जिसमें कल यानी शुक्रवार की कीमत के मुकाबले में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में बीते 2 महीनों से यानी 25 मई 2026 से पेट्रोल के दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं. वहीं, राजधानी दिल्ली में आज यानी शनिवार को डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. इसमें भी कल यानी शुक्रवार की तुलना में कोई अंतर दर्ज नहीं किया गया है. 25 मई 2026 के बाद से डीजल के दामों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है.

घर बैठे SMS से ऐसे जानें अपने शहर में ईंधन के दाम

देश भर के विभिन्न राज्यों में वैट (VAT) और लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग-अलग होने की वजह से हर शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग होती हैं. आप अपने मोबाइल फोन से एक SMS भेजकर भी अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको नीचे बताए गए तरीके से एक SMS भेजना होगा.

Indian Oil (IOCL) ग्राहक: अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और `RSP <डीलर कोड>` लिखकर 9224992249 पर भेजें.

अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और `RSP <डीलर कोड>` लिखकर 9224992249 पर भेजें. Bharat Petroleum (BPCL) ग्राहक: `RSP <डीलर कोड>` टाइप कर इसे 9223112222 पर भेजें.

`RSP <डीलर कोड>` टाइप कर इसे 9223112222 पर भेजें. Hindustan Petroleum (HPCL) ग्राहक: `HPPRICE <डीलर कोड>` लिखकर 9222201122 पर भेजें.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का ताजा हाल

वैश्विक बाजार में भू राजनीतिक तनाव के चलते हफ्ते के दौरान कच्चा तेल $92 के पार चला गया था, लेकिन शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान कीमतों में कुछ गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच WTI कच्चा तेल (Crude Oil) $85.88 प्रति बैरल पर वर्तमान में कारोबार कर रहा है. हालांकि शुक्रवार के सत्र के दौरान इसमें $1.13 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई. इससे पहले कच्चा तेल $92.19 के स्तर पर बंद हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान $92.50 के स्तर पर खुला. दिन के कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां इसका निचला स्तर $85.87 और उच्चतम स्तर $92.81 दर्ज किया गया. हालांकि, अंत में $1.13 प्रति बैरल की गिरावट के साथ $85.88 प्रति बैरल पर बंद हुआ.

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