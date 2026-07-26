ग्लासगो के तीसरे दिन शनिवार को मुक्केबाज सचिन सिवाच ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर पुरुष 60 किग्रा के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जबकि लॉन बॉल्स महिला पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया.

भारत के प्रबल पदक दावेदारों में शामिल मुक्केबाज सचिन ने कनाडा के अपने परिचित प्रतिद्वंद्वी केओमा अल-अहमदीह पर 4-1 के विभाजित फैसले में जीत दर्ज की. भिवानी के 26 वर्षीय मुक्केबाज का सामना अब अंतिम-16 में इंग्लैंड के विलियम हेविट से होगा.

रूपा और पिंकी की भारतीय जोड़ी ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महिला पेयर्स के सेक्शन बी में तीसरे राउंड में टोंगा की पेरिस बेकर और मिलिका नाथन को टाई-ब्रेकर में 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें जीवंत रखा.

रूपा और पिंकी ने पहला सेट 5-2 से जीता. टोंगा ने पहले 'एंड' में 1-0 की बढ़त बना ली. भारत ने दूसरे 'एंड' में रूपा (लीड) और पिंकी (स्किप) के बीच बेहतरीन तालमेल के जरिए वापसी की. इससे भारत दूसरे 'एंड' में आगे हो गया और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया. पहले सेट में अभी तीन 'एंड' बाकी थे. भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा और पहला सेट 5-2 से जीत लिया. हालांकि टोंगा ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-4 से जीता और मैच को टाई-ब्रेकर तक पहुंचाया. बेकर और नाथन के बेहतरीन खेल की बदौलत उसने 6-0 की बढ़त बना ली थी.

रूपा और पिंकी ने वापसी की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाईं. लेकिन टाई-ब्रेकर में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौती का डटकर सामना किया. रूपा ने टीम को आगे किया और पिंकी ने जीत पक्की की.

पुरुष एकल के सेक्शन डी के तीसरे राउंड में भारत के पुतुल सोनोवाल ने संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन मलेशिया के इज्जत शमीर जुल्केप्ले से 0-2 (4-8, 8-9) से हार गए. इस हार के बावजूद सोनोवाल सेक्शन डी की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. अब रविवार को उनका सामना माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस से होगा.

तैराकी में भारतीयों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा जिसमें धक्षन शशिकुमार और आर्यन नेहरा दोनों ही पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके.

शशिकुमार ने 'टोलक्रॉस स्विमिंग सेंटर' में आयोजित 400 मीटर फ्रीस्टाइल की हीट में 27 तैराकों के बीच 3:58.09 मिनट का समय लेकर 15वां जबकि आर्यन नेहरा ने 4:00.26 मिनट के साथ 16वां स्थान हासिल किया.

भारत को व्हीलचेयर महिला 3x3 बास्केटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप बी मैच में वेल्स से 1-16 से करारी हार का सामना करना पड़ा. पूरे मैच में वेल्स का दबदबा रहा जबकि भारत अपनी 12 कोशिशों में से सिर्फ एक पर ही अंक जुटा पाया.