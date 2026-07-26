Commonwealth Games 2026 Day 4 LIVE Updates: रविवार को ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए एक बड़ा दिन है. ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने और देश की मेडल टैली में इजाफा करने की कोशिश करेंगी. वहीं, देश के लिए मुकाबले के इस अहम दिन पर जब महिला पेयर्स टीम लॉन बॉल्स में चुनौती पेश करेगी, तो भारत को मेडल राउंड में पहुंचने की उम्मीद होगी. बॉक्सिंग रिंग में, जादुमनी सिंह पुरुषों के 55 किग्रा कैटेगरी में पाकिस्तान के सुमामा रहमान का सामना करेंगे. मीराबाई, जिन्होंने क्रमशः गोल्ड कोस्ट और बर्मिंघम में 2018 और 2022 के गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे सफल भारतीय महिला खिलाड़ी के तौर पर अपना रिकॉर्ड बनाए रखने की उम्मीद कर रही हैं. भारतीय एथलीट आज कुल 5 मेडल इवेंट में हिस्सा लेंगे.
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यहां पढ़ें पूरा खबर- आज 5 मेडल इवेंट, इन पर होगा जिम्मा
Commonwealth Games 2026 Day 4 LIVE Updates: Mirabai Chanu And Indian Athletes In Action In Glasgow
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: भारत ने जीता चौथा एंड
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: भारत ने चौथा एंड एक पॉइंट से जीता, अब वे 8-1 से आगे हैं, और इसका मतलब है कि मैच टाई-ब्रेक की ओर बढ़ रहा है. हम इस सेट का पांचवां एंड खेलेंगे, लेकिन यह सिर्फ़ पॉइंट्स टेबल और शॉट्स के अंतर के लिए होगा, क्योंकि नामीबिया अब यह सेट नहीं जीत सकता. वे सात पॉइंट पीछे हैं, और एक एंड में ज़्यादा से ज़्यादा छह पॉइंट ही जीते जा सकते हैं.
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: नामीबिया ने जीता तीसरा एंड
नामीबिया ने तीसरा एंड जीता, लेकिन स्कोर के मामले में वे भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए. यह सिर्फ़ एक पॉइंट वाला राउंड था, इसलिए भारत 7-1 से आगे है. रूपा रानी और पिंकी ने पहले पांच शॉट्स में राउंड की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से की थी, लेकिन इस राउंड में विल्जोएन का दूसरा बाउल शानदार था. उसने जैक के सबसे करीब मौजूद भारतीय बाउल को हटा दिया और वहां नामीबिया का बाउल पहुंचा दिया.
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: दूसरे राउंड में भारत की अच्छी शुरुआत
भारत ने जैक की तरफ़ कुछ अच्छे बाउल फेंके हैं और इस दूसरे सेट पर उनका पूरा कंट्रोल है. पहले राउंड में चार पॉइंट्स के बाद दूसरे राउंड में तीन पॉइंट्स मिले. दूसरे सेट में दो राउंड के बाद भारत 7-0 से आगे है और यह एक मज़बूत बढ़त है, लेकिन पहले सेट में भी दो राउंड के बाद वे 5-0 से आगे थे और बढ़त गंवा दी थी. वे दूसरे सेट में ऐसा नहीं कर सकते.
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: पहला राउंड भारत हारा
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: नामीबिया ने पहले सेट में जबरदस्त वापसी की उन्होंने इसे जीत लिया. पहले सेट के आखिरी राउंड में तीन पॉइंट्स मिले, जिसमें स्टीनकम्प और विल्जोएन दोनों ने शानदार बाउल फेंके. पिंकी और रूपा रानी को यहां संभलने की ज़रूरत है. नामीबिया ने पहला सेट 7-5 से जीता.
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: चलिए एक्शन शुरू हुआ
रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह का सामना नामीबिया की अमांडा स्टीनकम्प और डायना विल्जोएन से. एक्शन शुरु हुआ. भारतीय जोड़ी के लिए आज दो मैच हैं; आज शाम उन्हें बॉल्स के दिग्गज देश इंग्लैंड का भी सामना करना है. रूपा रानी और पिंकी ने अब तक माल्टा, दक्षिण अफ़्रीका और टोंगा के ख़िलाफ़ तीनों मैच जीते हैं. नामीबिया ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड से हारने के बाद माल्टा और दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ तीन में से दो मैच जीते हैं. सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीयों को इस सेक्शन में टॉप पर रहना होगा, और इसके लिए उन्हें आज के दोनों मैच जीतने पड़ सकते हैं.
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: चौथे दिन का शेड्यूल
दोपहर 1 बजे: बाउल्स - महिला पेयर अनुभागीय खेल में भारत (रूपा रानी तिर्की, पिंकी सिंह) बनाम नामीबिया
दोपहर 2 बजे: भारोत्तोलन - पुरुषों के 60 किग्रा फाइनल में ऋषिकांत सिंह (पदक स्पर्धा)
शाम 4:30 से: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक - तपन मोहंती पुरुषों के ऑल-अराउंड फ़ाइनल में (मेडल इवेंट)
शाम 4:39 से: तैराकी - पुरुषों की 4x200 मीटर फ़्रीस्टाइल रिले हीट में श्रीहरि नटराज, आर्यन नेहरा, अनीश गौड़ा और धक्षन शशिकुमार
शाम 5:30 से: भारोत्तोलन - मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किग्रा फाइनल में (पदक स्पर्धा)
शाम 7:15 से : बाउल्स - पुरुष एकल अनुभागीय खेल में पुतुल सोनोवाल बनाम माल्टा के शॉन जेम्स पारनिस
रात 10:45 से: बॉक्सिंग - महिलाओं के 54 किग्रा राउंड ऑफ 16 में प्रीति पवार बनाम मलावी की डेबोरा माउंटेंजे
रात 11 बजे: भारोत्तोलन - एम राजा पुरुषों के 65 किग्रा फाइनल में (पदक स्पर्धा)
देर रात 11:45 से: बॉक्सिंग - पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ 16 में जदुमणि सिंह बनाम पाकिस्तान के सुमामा रहमान
देर रात 12:45 से: बॉक्सिंग - पुरुषों के 65 किग्रा राउंड ऑफ 16 में आदित्य प्रताप यादव बनाम युगांडा के नुहू बट्टे
देर रात 1:56 से: तैराकी - श्रीहरि नटराज, आर्यन नेहरा, अनीश गौड़ा और धक्षन शशिकुमार पुरुषों की 4x200 मीटर फ़्रीस्टाइल रिले फ़ाइनल में (पदक स्पर्धा, यदि वे हीट्स से अर्हता प्राप्त करते हैं)
ग्लासगो के तीसरे दिन शनिवार को मुक्केबाज सचिन सिवाच ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर पुरुष 60 किग्रा के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जबकि लॉन बॉल्स महिला पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया.
भारत के प्रबल पदक दावेदारों में शामिल मुक्केबाज सचिन ने कनाडा के अपने परिचित प्रतिद्वंद्वी केओमा अल-अहमदीह पर 4-1 के विभाजित फैसले में जीत दर्ज की. भिवानी के 26 वर्षीय मुक्केबाज का सामना अब अंतिम-16 में इंग्लैंड के विलियम हेविट से होगा.
रूपा और पिंकी की भारतीय जोड़ी ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महिला पेयर्स के सेक्शन बी में तीसरे राउंड में टोंगा की पेरिस बेकर और मिलिका नाथन को टाई-ब्रेकर में 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें जीवंत रखा.
रूपा और पिंकी ने पहला सेट 5-2 से जीता. टोंगा ने पहले 'एंड' में 1-0 की बढ़त बना ली. भारत ने दूसरे 'एंड' में रूपा (लीड) और पिंकी (स्किप) के बीच बेहतरीन तालमेल के जरिए वापसी की. इससे भारत दूसरे 'एंड' में आगे हो गया और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया. पहले सेट में अभी तीन 'एंड' बाकी थे. भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा और पहला सेट 5-2 से जीत लिया. हालांकि टोंगा ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-4 से जीता और मैच को टाई-ब्रेकर तक पहुंचाया. बेकर और नाथन के बेहतरीन खेल की बदौलत उसने 6-0 की बढ़त बना ली थी.
रूपा और पिंकी ने वापसी की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाईं. लेकिन टाई-ब्रेकर में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौती का डटकर सामना किया. रूपा ने टीम को आगे किया और पिंकी ने जीत पक्की की.
पुरुष एकल के सेक्शन डी के तीसरे राउंड में भारत के पुतुल सोनोवाल ने संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन मलेशिया के इज्जत शमीर जुल्केप्ले से 0-2 (4-8, 8-9) से हार गए. इस हार के बावजूद सोनोवाल सेक्शन डी की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. अब रविवार को उनका सामना माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस से होगा.
तैराकी में भारतीयों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा जिसमें धक्षन शशिकुमार और आर्यन नेहरा दोनों ही पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके.
शशिकुमार ने 'टोलक्रॉस स्विमिंग सेंटर' में आयोजित 400 मीटर फ्रीस्टाइल की हीट में 27 तैराकों के बीच 3:58.09 मिनट का समय लेकर 15वां जबकि आर्यन नेहरा ने 4:00.26 मिनट के साथ 16वां स्थान हासिल किया.
भारत को व्हीलचेयर महिला 3x3 बास्केटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप बी मैच में वेल्स से 1-16 से करारी हार का सामना करना पड़ा. पूरे मैच में वेल्स का दबदबा रहा जबकि भारत अपनी 12 कोशिशों में से सिर्फ एक पर ही अंक जुटा पाया.
Commonwealth Games 2026 LIVE Day 4: स्वागत है आपका चौथे दिन के एक्शन में
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज भारत के लिए अहम दिन है. मैडल टैली में इजाफा होना तय है. झंडू ने भारत को पहला पदक दिलाया, लेकिन तीसरे दिन भारत को कोई मेडल नहीं मिला. आज भारत को मीराबाई से गोल्ड की उम्मीद है, जबकि पुरुषों से भी वेटलिफ्टिंग में भी पदक की उम्मीद होगी. जबकि आज बॉक्सिंग में भारत-पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा.