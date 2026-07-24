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2 minutes ago

NATION WIDE PROTEST TODAY BY CJP LIVE:  कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है. हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात 27 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी. बता दें कि रात को पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के आरोपियों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही. लेकिन सीजेपी ने शुक्रवार को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. अभिजीत दीपके की पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में छात्र संगठनों से एकजुट होने और विरोध में शामिल होने को कहा है. छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर छात्रों और फैकल्टी से जंतर-मंतर से दूर रहने की अपील की है. छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्ष जोर-शोर से उठा रहा है. संसद के मॉनसून सत्र का आज पांचवां दिन है. पिछले कई दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं. आज भी सदन में कई मुद्दे उठ सकते हैं. 

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Jul 24, 2026 06:52 (IST)
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CJP Protest LIVE: युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा-पीएम मोदी

NEET पेपर लीक को लेकर जारी विवाद और छात्र प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर आश्वासन दिया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ सरकार और सख्त कार्रवाई करेगी. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

Jul 24, 2026 06:50 (IST)
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शिक्षा मंत्रालय से विनीत जोशी हटाए गए

केंद्र सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 13 सचिव स्तर की नियुक्तियों और तबादलों को मंजूरी दी. लंबे समय से शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विनीत जोशी को अब पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया गया है.उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है. 

Jul 24, 2026 06:47 (IST)
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सोनम वांगचुक ने 26 दिनों का अनशन तोड़ा

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों का अनशन गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में खत्म कर दिया. अनशन तोड़ते हुए उन्होंने कहा, “मैं आभारी हूं और खुशी-खुशी अपना उपवास समाप्त करता हूं.”

Jul 24, 2026 06:46 (IST)
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CJP Protest LIVE: 400 से ज्यादा पाकिस्तानी अकाउंट्स ब्लॉक

दिल्ली में चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी साझा करने की कोशिश हो रही है. अभी तक 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है, जो मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर गलत और भ्रामक जानकारी शेयर कर रहे हैं.

Jul 24, 2026 06:45 (IST)
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CJP Protest LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए छात्रों से एकजुट होने की अपील की है. 

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