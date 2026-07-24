NATION WIDE PROTEST TODAY BY CJP LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है. हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात 27 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी. बता दें कि रात को पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के आरोपियों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही. लेकिन सीजेपी ने शुक्रवार को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. अभिजीत दीपके की पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में छात्र संगठनों से एकजुट होने और विरोध में शामिल होने को कहा है. छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर छात्रों और फैकल्टी से जंतर-मंतर से दूर रहने की अपील की है. छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्ष जोर-शोर से उठा रहा है. संसद के मॉनसून सत्र का आज पांचवां दिन है. पिछले कई दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं. आज भी सदन में कई मुद्दे उठ सकते हैं.

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