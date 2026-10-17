जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के सस्ते फ्लैट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के करीब लोकेशन, जानें डिटेल

नवरात्रि के अवसर पर जयपुर के जगतपुरा में सपनों का आशियाना खरीदने का शानदार मौका है. दरअसल, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना (3A) के तहत किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस 2BHK अपार्टमेंट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी, JDA और RERA से स्वीकृत यह प्रोजेक्ट निवेशकों और घर खरीदारों दोनों के लिए बेहतरीन है. मात्र 4775 रुपये प्रति वर्ग फीट की शुरुआती कीमत और 80 प्रतिशत तक बैंक लोन सुविधा वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 22 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है. 2BHK के फ्लैट 911, 958 और 1008 वर्ग फीट के फ्लैट हैं. महज 21 रुपये देकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. ड्रॉ में नाम आने पर कुल कीमत का 10 फीसदी देना होगा.

मुख्यमंत्री जन आवास योजना क्या है

अगर आप जयपुर की प्राइम लोकेशन पर अपना आशियाना बनाने या सुरक्षित निवेश करने की सोच रहे हैं, तो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना (3A) के तहत आया यह नया प्रोजेक्ट बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के निवेशकों के लिए जयपुर तेजी से दूसरा घर और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है. जगतपुरा की प्राइम लोकेशन पर स्थित यह प्रोजेक्ट बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ-साथ लगभग 25,000 रुपये प्रति माह के शानदार रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी है.

प्रोजेक्ट की विशेषताएं

शानदार कनेक्टिविटी: दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतरीन जुड़ाव यानी दिल्ली से मात्र 3 घंटे की ड्राइव पर स्थित है.

दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतरीन जुड़ाव यानी दिल्ली से मात्र 3 घंटे की ड्राइव पर स्थित है. विश्वसनीय और वैध प्रोजेक्ट: यह प्रोजेक्ट JDA और RERA से पूरी तरह अनुमोदित है.

यह प्रोजेक्ट JDA और RERA से पूरी तरह अनुमोदित है. शैक्षणिक संस्थानों की नजदीकी: प्रसिद्ध JECRC यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के बेहद नजदीक स्थित है.

प्रसिद्ध JECRC यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के बेहद नजदीक स्थित है. आधुनिक सुविधाएं: परिवार के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन, पार्क, चौड़ी सड़कें और आधुनिक सुरक्षा इंतजामों से लैस परिसर.

कीमत, लोन सुविधा और विशेष लाभ

मात्र 4,775 रुपये प्रति वर्ग फीट की आकर्षक कीमत पर 2BHK अपार्टमेंट उपलब्ध हैं.

देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंकों से 80 प्रतिशत तक होम लोन की आसान सुविधा उपलब्ध है.

सरकारी कर्मचारियों और महिला खरीदारों के लिए आवास आवंटन में विशेष प्राथमिकता और लाभ दिया जा रहा है.

महत्वपूर्ण तारीख और आवेदन प्रक्रिया