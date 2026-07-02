Patna Metro: आज से मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी पटना मेट्रो, जानिए रूट, किराया, टाइमिंग और जरूरी बातें

पटना के लोगों के लिए अच्छी खबर है. आज यानी 2 जुलाई से पटना मेट्रो का विस्तार हो रहा है. आज सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्घाटन और मेट्रो सेवा विस्तार का लोकार्पण करेंगे. इसके बाद मेट्रो सेवा मलाही पकड़ी स्टेशन तक शुरू कर दी जाएगी. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसे लेकर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी है. साथ ही बताया है कि उद्घाटन कार्यक्रम के कारण आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मेट्रो सेवा बंद रहेगी. इसके बाद शाम 4 बजे से मलाही पकड़ी स्टेशन तक नियमित मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी.

अब इन 5 स्टेशनों तक चलेगी मेट्रो

मलाही पकड़ी स्टेशन शुरू होने के बाद अब प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो का दायरा बढ़ जाएगा. फिलहाल इस रूट पर यात्रियों को इन स्टेशनों तक सफर की सुविधा मिलेगी.

मेट्रो बैरिया (न्यू आईएसबीटी) से शुरू होकर

जीरो माइल

भूतनाथ

खेमनीचक और

मलाही पकड़ी स्टेशन तक जाएगी.

हालांकि, भूतनाथ और जीरो माइल के बीच बनने वाला खेमनीचक स्टेशन अभी तैयार नहीं हुआ है. इसलिए फिलहाल वहां मेट्रो नहीं रुकेगी.

न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक की कुल दूरी करीब 6.2 किलोमीटर है, जिसे मेट्रो लगभग 16 मिनट में पूरा करेगी. आज उद्घाटन समारोह की वजह से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मेट्रो सेवा बंद रहेगी. इसके बाद शाम 4 बजे से नियमित सेवा शुरू कर दी जाएगी. सामान्य दिनों में मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी. फिलहाल इस रूट पर एक ही ट्रेन चल रही है, इसलिए हर 35 मिनट पर मेट्रो मिलेगी.

पटना मेट्रो का किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है.

न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक सफर करने पर 30 रुपये किराया देना होगा. यह इस रूट का सबसे अधिक किराया है.

न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ तक जाने के लिए 15 रुपये का टिकट लगेगा.

फिलहाल इस कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन सिंगल ट्रैक पर किया जा रहा है. अगर यात्रा के दौरान किसी तरह की मदद चाहिए, तो यात्री स्टेशन कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9217080421 या पटना मेट्रो हेल्पलाइन 155370 पर संपर्क कर सकते हैं.

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