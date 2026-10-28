7.5  लाख रुपये में लखनऊ में खरीदे सपनों का आशियाना, 2.50 लाख की मिलेगी सब्सिडी

Lucknow LDA Bageshwari Apartment Scheme: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना घर बसाने की चाहत रखने वालों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) एक बड़ा अवसर लेकर आया है. एलडीए की नगर विस्तार योजना के तहत बागेश्वरी अपार्टमेंट में 1 हजार 248 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. इसमें 2BHK फ्लैट्स के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किफायती मकान भी शामिल हैं, जिन पर पात्र आवेदकों को 2.5 रुपये लाख तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इस नई योजना के तहत कुल 1,248 फ्लैटों की बुकिंग खोली गई है. इसमें मध्यम वर्ग के लिए 2-बेडरूम यानी 2-BHK फ्लैट्स और कमजोर आय वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती मकानों का निर्माण किया जाएगा.

कीमत और पीएम आवास की सब्सिडी

एलडीए द्वारा जारी विवरण के अनुसार, शारदा नगर विस्तार की इस योजना में दो अलग-अलग श्रेणियों में फ्लैट बुक किए जा रहे हैं:

फ्लैट्स की बुकिंग: 2-BHK

कुल संख्या: 936 फ्लैट्स

क्षेत्रफल: 55.25 वर्ग मीटर

निर्धारित कीमत: 35 लाख रुपये

फ्लैट्स: पीएम आवास योजना

कुल संख्या: 312 किफायती फ्लैट्स

क्षेत्रफल: 40.12 वर्ग मीटर

निर्धारित कीमत: 8.99 लाख रुपये

योजना के पात्र लाभार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी.

फ्लैट्स में क्यों सुस्त है रिस्पॉन्स

जमीन की भारी मांग के उलट लखनऊ में आवास विकास और एलडीए के 2,000 से अधिक निर्मित या प्रस्तावित फ्लैटों को खरीदार मिलने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. अदिति अपार्टमेंट में फ्लैट्स के लिए 100 से भी कम आवेदन आए हैं.

एलडीए उपाध्यक्ष ने दी ये जानकारी

इस पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि एलडीए लोगों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगातार नई आवासीय योजनाएं ला रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राइम लोकेशंस पर बने फ्लैट्स के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. उदाहरण स्वरूप, डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के 72 फ्लैटों के लिए 8,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, वहीं, अटल बिहारी वाजपेयी योजना में भी सभी फ्लैटों की सफल बुकिंग हुई है.

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प्लॉट्स के लिए 8 से 10 गुना तक आ रहे आवेदन

लखनऊ में हाल के दिनों में आवासीय जमीनों की मांग में भारी उछाल देखा गया है. नागरिक रेडिमेड फ्लैट्स की तुलना में अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से जमीन लेकर घर बनाना अधिक पसंद कर रहे हैं.