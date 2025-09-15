विज्ञापन
विशेष लिंक

Income Tax भरने की डेडलाइन आज हो रही खत्म, आखिरी दिन एक करोड़ से ज्यादा लोग कर सकते हैं ITR फाइल

ITR Filing Last Date 2025: पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ रही है.  असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ थी. इस साल उम्मीद है कि फाइलिंग की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
Income Tax भरने की डेडलाइन आज हो रही खत्म, आखिरी दिन एक करोड़ से ज्यादा लोग कर सकते हैं ITR फाइल
Income Tax Return Filing Deadline 2025: लाखों लोग अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन अब भी एक बड़ी संख्या बाकी है.
नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख (Income Tax Return 2025)आज यानी 15 सितंबर है. अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो देर न करें, क्योंकि अब डेडलाइन बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही साफ कर चुका है कि आईटीआर की समय सीमा 15 सितंबर 2025 तक ही है.

अब तक कितने लोगों ने फाइल किया रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं. इनमें से 6.03 करोड़ वेरिफाई हो चुके हैं और 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर प्रोसेस भी हो गए हैं. मतलब लाखों लोग अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन अब भी एक बड़ी संख्या बाकी है. ऐसे में अनुमान है कि आखिरी दिन करीब 1 करोड़ लोग टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं.

हर साल बढ़ रही है आईटीआर फाइलिंग

पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ रही है.  असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ थी. इस साल उम्मीद है कि फाइलिंग की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.

जानकारों के मुताबिक, इस बार टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स पर डबल प्रेसर है. दरअसल, 15 सितंबर को न सिर्फ आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन है, बल्कि एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की समय सीमा भी है. ऐसे में लोग एक साथ दो काम निपटा रहे हैं.

आखिरी दिन यूजर्स को आ सकती हैं दिक्कतें

चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोर्टल सामान्य रूप से काम कर रहा है, लेकिन आखिरी दिन यूजर्स को दिक्कतें आ सकती हैं. वहीं, सीबीडीटी के अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम स्टेबल है और ज्यादातर दिक्कतें ब्राउजर सेटिंग्स की वजह से होती हैं. पिछले साल पोर्टल ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 70 लाख रिटर्न प्रोसेस किए थे.

आईटीआर की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर अफवाह

हाल ही में सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थीं कि आईटीआर की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि यह खबर फर्जी है. डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो तुरंत पोर्टल पर लॉगइन करें और फाइलिंग पूरी करें, वरना आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
ITR Filing Deadline, ITR Last Date, Income Tax Return 2025, ITR File Online, ITR Due Date, ITR Portal, Income Tax Refund
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com