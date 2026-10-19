रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पॉर्लर, रेलयात्रियों के लिए प्रयागराज जोन के 2 स्टेशनों से होगी शुरुआत

भारतीय रेलवे सफर के लिए स्टेशन पर गाड़ी के लिए इंतजार के समय को अपने यात्रियों के लिए उपयोगी बनाने का दिशा एक अनोखी पहल शुरू करने जा रहा है. अब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए यात्री बोर होने के बजाय बाल कटवाने, शेविंग और अन्य ग्रूमिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. सैलून और ब्यूटी पॉर्लर की शुरुआत प्रयागराज मंडल के अलीगढ़ जंक्शन और टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशनों से इस सेवा की शुरुआत की जा रही है. यहां स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया में यूनिसेक्स सैलून खोले जाएंगे. 24 अक्टूबर को इस व्यावसायिक ठेके के लिए ई-नीलामी की जाएगी.

स्टेशन पर यूनिसेक्स सैलून

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सूचना और दिशानिर्देशों के मुताबिक इस सुविधा की मुख्य विशेषताएं ये है कि रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में ही आधुनिक इंटीरियर वाले यूनिसेक्स सैलून स्थापित किए जाएंगे. यानी इस सैलून में पुरुष और महिला दोनों यात्री हेयरकट, शेविंग, हेयर स्टाइलिंग और बुनियादी ग्रूमिंग सर्विस का फायदा ले सकेंगे. सैलून के संचालन और रखरखाव का ठेका 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा. इस योजना पर अमल शुरू हो जाने से लंबी दूरी की यात्रा से पहले या कनेक्टिंग ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री अपने खाली समय में खुद को ग्रूम कर सकेंगे.

24 अक्टूबर को होगी ई-नीलामी

सैलून की स्थापना और संचालन को पारदर्शी बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने ई ऑक्शन की तारीख भी तय कर दी है.

ई-नीलामी तारीख: 24 अक्टूबर 2026

समय: दोपहर 12:00 बजे

ई-ऑक्शन माध्यम: रेलवे के आधिकारिक IREPS पोर्टल के माध्यम से इच्छुक व योग्य एजेंसियां बोली प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं.

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दूसरे स्टेशनों पर भी बढ़ सकती है सुविधा

अगर अलीगढ़ और टूंडला रेलवे स्टेशन पर यह प्रयोग सफल रहता है, तो प्रयागराज मंडल के दूसरे प्रमुख स्टेशनों जैसे कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, इटावा के साथ ही देश के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी इस यूनिसेक्स सैलून मॉडल को लागू किया जाएगा.

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