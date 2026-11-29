Viral Video: फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स पर एक वीडियो काफी वायरल है. यह वीडियो समुद्र में तैरते एक कार्गो जहाज का है, जो हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है. कार्गो जहाज के इस वीडियो को देखकर हर कोई एक बार हैरान रह जाता है. इस वीडियो को केरल के एक फोटोग्राफर व कंटेंट क्रिएटर ने शूट किया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए उनका यह वीडियो रातोंरात इंटरनेट पर छा गया. महज 20 घंटे में ही वीडियो पर 31 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं.

हवा लटका दिख रहा जहाज

दरअसल वीडियो सयुंक्त अरब अमीरात (UAE) के अजमान के तट का है. वीडियो में समुद्र किनारे के एक बड़ा कार्गो जहाज दिखाई दे रहा है, जिसका लंबा डेक और डेक और सफेद ऊपरी हिस्सा नीले समुद्र के सामने साफ नजर आ रहा है. जहाज के निचले हिस्से के नीचे गहरे रंग के पानी की एक पट्टी है, जिससे ऐसा लगता है मानो जहाज समुद्र की सतह के ऊपर हवा में लटका हुआ है.

इस अनोखे नजारे को मूल रूप से केरल के कोझिकोड निवासी 28 वर्षीय जसील पेरालासेरी ने अपने कैमरे में कैद किया है. वह 'जसील अज़ीज़' के नाम से भी जाने जाते हैं. इस अनोखे नजारे को मूल रूप से केरल के कोझिकोड निवासी 28 वर्षीय जसील पेरालासेरी ने अपने कैमरे में कैद किया है. वह 'जसील अज़ीज़' के नाम से भी जाने जाते हैं.

रातोंरात वीडियो ने जसील को बना दिया स्टार

जसील ने बताया कि वह अजमान में एक शूट पूरा करने के बाद अपने साथियों के साथ बीच पर गए थे. तभी उनका ध्यान कुछ असामान्य चीज़ पर गया. समुद्र की ओर देखने पर उन्हें दूर कुछ जहाज़ दिखाई दिए, जो पानी के ऊपर तैरते हुए लग रहे थे. उनके निचले हिस्से (hull) और समुद्र के बीच एक साफ खाली जगह दिखाई दे रही थी. उत्सुक होकर, उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और उस अनोखे नजारे को रिकॉर्ड कर लिया.

जसील पेरालासेरी ने बताया कि उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि यह वीडियो इंटरनेट पर इतना छा जाएगा. उन्होंने जब इस अनोखे नजारे को देखा तो बस यूं ही ऑनलाइन पोस्ट कर दिया. Gulf News से बातचीत में जसील ने कहा, "मैंने बस यूं ही इसे शूट करके पोस्ट कर दिया था. इस वीडियो पर 20 घंटों में इसे 31 मिलियन व्यूज मिल गए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा."

instagram@jaseel.azeez

दुबई की एक प्रतियोगिता में पहले नंबर पह रहे जसील

इससे पहले केरल के जसील दुबई की 'फ्लेम ट्री सीज़न फोटोग्राफी प्रतियोगिता' में पहले नंबर के साथ विनर रहे थे. जिस तस्वीर के लिए जसील विजेता घोषित हुए थे. उस तस्वीर में हिजाब पहनने वाली फ्रीस्टाइल फुटबॉलर हादिया हकीम को 'अल जद्दाफ वॉक' में एक 'फ्लेम ट्री' (फूलों वाले पेड़) के नीचे हवा में लटके हुए दिखाया गया था. इस तस्वीर के लिए उन्हें प्रतियोगिता का करीब 3.8 लाख रुपये (15,000 AED) का टॉप पुरस्कार मिला.

जसील पेरालासेरी की तस्वीर महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक स्वतंत्रता जैसे विषयों को दर्शाती थी. उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए खुद ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन सीखा. वह करीब एक साल पहले घूमने के लिए UAE गए थे. बाद वह दुबई में रहने लगे. अभी वह वहीं पर रहकर फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं.

वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है?

इस वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई लोग जहाज के नीचे दिख रहे गैप को देखकर हैरान रह गए. कुछ लोगों ने इस भ्रम (illusion) पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें अभी भी जहाज पानी पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है.

हालांकि, यह यह अनोखा नजारा न तो कोई उड़ने वाला जहाज है और न ही कोई कैमरा ट्रिक, बल्कि यह एक प्राकृतिक ऑप्टिकल इल्यूजन (दृष्टि भ्रम) है, जिसे 'सुपीरियर मिराज' कहा जाता है. वायुमंडलीय स्थितियों के कारण प्रकाश मुड़ जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं की स्थिति बदली हुई नजर आती है. इसी वजह से जहाज समुद्र के ऊपर हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है.

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