यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अभी भी चलती रहेंगी होली स्पेशल ट्रेनें, ये रही पूरी लिस्ट

Indian Railways: होली पर घर आने‑जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस बार दिल्ली, बिहार, दानापुर, पुणे, मुंबई समेत कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था. त्योहार खत्म होने के बाद भी यात्रियों की सुविधा के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनें अभी भी चलाई जा रही हैं, ताकि यात्रियों का किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. रेलवे के अनुसार जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक है, वहां ट्रैवल डिमांड को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन कुछ दिन और जारी रहेगा. नीचे देखिए स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

जारी रहेंगी यह स्पेशल ट्रेनें