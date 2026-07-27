अगर आप Tatkal टिकट बुक कराने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जाते हैं, तो 1 अगस्त से आपके लिए बड़ा बदलाव होने वाला है. Indian Railways ने Tatkal टिकट की काउंटर बुकिंग के लिए नया Token सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. इसका मकसद काउंटर पर भीड़ कम करना और यात्रियों की बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना है.

Tatkal टिकट के लिए अब मिलेगा Token

नए सिस्टम में Tatkal टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को पहले Token दिया जाएगा. इसके बाद उसी Token के हिसाब से उनकी बारी आएगी और टिकट बुक किया जाएगा. इससे काउंटर पर धक्का-मुक्की और लंबी लाइन की परेशानी कम होने की उम्मीद है.

यात्रियों को क्या फायदा होगा

इस नए Token सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यात्रियों को Tatkal टिकट के लिए बार-बार रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. Token पहले मिलने के बाद वे आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे. इससे काउंटर पर भीड़ भी कम होगी और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ज्यादा आसान होगी.

पहले क्या था नियम

पहले यात्रियों को Token लेने के लिए अलग से काउंटर जाना पड़ता था. इसके बाद टिकट बुक कराने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ता था. यानी लोगों को दो बार काउंटर के पास जाना पड़ता था. नए सिस्टम से इस परेशानी को काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है.

बुकिंग के समय ये डॉक्यूमेंट जरूर रखें

अगर आप Tatkal टिकट बुक कराने के लिए रिजर्वेशन काउंटर जा रहे हैं, तो अपने साथ आधार कार्ड या कोई दूसरा वैध फोटो आईडी जरूर रखें. इसके अलावा यात्रियों के नाम, उम्र और यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी पहले से तैयार रखें. इससे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया और तेज हो सकती है.

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