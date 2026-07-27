Exclusive: सैटेलाइट से दिखा, भारत के नजदीक चीन ने 11 स्टील्थ फाइटर जेट J20 तैनात किए; नई दिल्ली की क्या तैयारी
'द वॉर जोन' की एक रिपोर्ट के बाद चीन के आधुनिक J-20 फाइटर जेट्स की तैनाती पर सबकी नजरें टिक गईं. रिपोर्ट के मुताबिक, J-20 की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.
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Explainer: भाजपा और NDA के पक्ष में जेन जी ने 2019 और 2024 में डाला था वोट, पर एक ट्रेंड चिंता की बात
भाजपा को 2019 और 2024 में जेन जी का वोट बड़े पैमाने पर मिला था. लेकिन अब रणनीति में बदलाव की जरूरत लगती है.
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Opinion: Gen-Z से उनकी भाषा में बात करने की शुरुआत, लेकिन चुनौती बड़ी
छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने संवाद की नई रणनीति अपनाई है. हालांकि Gen-Z की भाषा और अपेक्षाओं को समझना अभी लंबी प्रक्रिया है.
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जंतर-मंतर पर लंगर खिलाया, जाते-जाते छात्रों से बोले- 'गुस्सा आए, फिर भी संयम मत छोड़ना'
जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ तो लंगर भी सिमट गया, लेकिन सेवा करने वालों की यादें और सीख पीछे छोड़ गया.
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नए दोस्त, मौज और मीम्स.. जंतर-मंतर से लौटते स्टूडेंट्स ने बताया कैसे जिंदगी भर की याद बटोर ले गए
जंतर-मंतर का यह छात्र आंदोलन कई परिवारों के लिए लोकतंत्र की एक खुली पाठशाला भी बन गया. बच्चों ने यहां आइसक्रीम खाई, म्यूजिक पर नाचे, पोस्टरों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.
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उम्मीद और बेचैनी... जंतर-मंतर से लौटते छात्रों से बातचीत- 'धर्मेंद्र प्रधान से हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी'
जंतर-मंतर पर 37 दिनों का आंदोलन खत्म कर घर वापस लौट रहे बच्चे क्या क्या खुद को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं. क्या अब उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? NDTV ने उन्हीं से पूछा.
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मेडिकल का छात्र कैसे बना कारगिल युद्ध का पहला शहीद? कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी
मेडिकल के क्षेत्र में शानदार भविष्य होने के बावजूद सौरभ कालिया का सपना देश की सेवा करना था.
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शील्ड और डंडों से लैस पुलिस ने जब CJP प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया… जंतर मंतर पर आधी रात की आंखों देखी
37 दिनों तक नारों से गूंजता जंतर-मंतर... फिर रात के 12 बजते ही सब बदल गया. देखिए छात्र आंदोलन की आखिरी रात की पूरी कहानी.
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सीजेपी ने सरकार से मनवा ली अपनी बात, अब क्या राजनीति करने उतरेगी कॉकरोच पार्टी?
सीजेपी ने कहा कि आंदोलन का सफल होना, मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है. यह गर्व का पल है. यह सच में खुश होने और राहत महसूस करने का पल है और इसके बाद, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है.
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'एक ट्रक दवाएं, 10 हजार सैनिटरी पैड...', जंतर-मंतर पर खाना ही नहीं, मेडिकल मदद की भी आई बाढ़- ग्राउंड रिपोर्ट
जंतर-मंतर पर मौजूद वॉलंटियर डॉक्टरों का कहना है कि कई दिनों तक खुले में रहने के बाद प्रोटेस्टर्स गले में खराश, सिरदर्द, बुखार और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से परेशान हो रहे हैं.
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जुलाई की उमस भरी गर्मी में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, छात्रों ने इसका भी तोड़ निकाला- ग्राउंड रिपोर्ट
जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने उमस भरी गर्मी से लड़ने के लिए कई तरह के तोड़ निकाले हैं. फिज़ा में गूंजते इंक़लाबी नारों के साथ हवा में लहरा रहे हाथों में कई तरह के पंखे हैं, जिनके सहारे प्रोटेस्टर्स अपनी और बाहर से आने वाले लोगों के शरीर के पसीने के कम करने की कोशिश कर रहे हैं.