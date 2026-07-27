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Bank Holidays in August: अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, अभी से ही नोट कर लें छुट्टियों की लिस्ट

अगर अगस्त में बैंक ब्रांच जाने का प्लान है, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. इस महीने कई राज्यों में त्योहार, शनिवार और रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे. हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग की सभी जरूरी सर्विस चलती रहेंगी.

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Bank Holidays in August: अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, अभी से ही नोट कर लें छुट्टियों की लिस्ट
अगस्त में बैंक ब्रांच जाने से पहले हॉलीडे लिस्ट जरूर देख लें
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

अगर आप अगस्त महीने में बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. अगस्त 2026 में त्योहार, वीकेंड और नेशनल हॉलीडे को मिलाकर अलग-अलग राज्यों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी. कई छुट्टियां सिर्फ कुछ राज्यों में रहेंगी.

अगस्त में क्यों बंद रहेंगे बैंक?

अगस्त में बैंक कई वजहों से बंद रहेंगे. इनमें सभी रविवार, दूसरा शनिवार, चौथा शनिवार, स्वतंत्रता दिवस और अलग-अलग राज्यों के रीजनल और धार्मिक त्योहार शामिल हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की जानकारी जरूर देख लें.

अगस्त 2026 में बैंक कब कब बंद रहेंगे

  • 2 अगस्त: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी
  • 8 अगस्त: दूसरा शनिवार, पूरे देश में बैंक बंद
  • 9 अगस्त: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी
  • 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस, कई राज्यों में बैंक बंद
  • 16 अगस्त: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी
  • 22 अगस्त: चौथा शनिवार, पूरे देश में बैंक बंद
  • 23 अगस्त: रविवार की साप्ताहिक छुट्टी

इसके अलावा हरियाली तीज, नाग पंचमी, पारसी नववर्ष, ईद ए मिलाद और दूसरे रीजनल त्योहारों की वजह से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर भी बैंक बंद रहेंगे.

हर राज्य की छुट्टियां अलग हो सकती हैं

बैंक की छुट्टियां हर राज्य में एक जैसी नहीं होती हैं. जिस राज्य में आपका बैंक है, वहां की हॉलीडे लिस्ट पहले जरूर देख लें. आरबीआई हर राज्य के लिए अलग बैंक हॉलीडे कैलेंडर जारी करता है. इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि किस दिन बैंक खुला रहेगा और किस दिन बंद.

बैंक बंद रहेंगे लेकिन ये सर्विस चलती रहेंगी

अगर बैंक ब्रांच बंद भी रहे, तब भी ग्राहकों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. कई डिजिटल बैंकिंग सर्विस पहले की तरह चालू रहेंगी.

  • यूपीआई से पेमेंट
  • इंटरनेट बैंकिंग
  • मोबाइल बैंकिंग
  • एटीएम से कैश निकालना
  • ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, जहां लागू हो.

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