हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत, भारतीय रेलवे ने 4 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

भारतीय रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान के रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए चार ट्रेनों के लिए नए स्टॉपेज को मंजूरी दी है. रेलवे ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करना है. रेलवे के इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले छात्रों, व्यापारियों, किसानों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है. नए स्टॉपेज मिलने से लोगों को अपने घरों के नजदीक रेल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और यात्रा में समय की बचत भी होगी.

पातुवास मेहराना स्टेशन पर रुकेगी दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर

रेलवे ने हरियाणा के रेवाड़ी-भिवानी रेलखंड पर स्थित पातुवास मेहराना स्टेशन को बड़ी सौगात दी है. अब दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर ट्रेन यहां भी रुकेगी. अब तक इस स्टेशन पर बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए झाड़ली और चरखी दादरी जैसे कई किलोमीटर दूर स्थित स्टेशनों पर जाना पड़ता था. नए स्टॉपेज से आसपास के गांवों और कस्बों के यात्रियों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी.

भिवानी-हिसार रेल मार्ग पर स्थित हांसी रेलवे स्टेशन को भी दो अतिरिक्त लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है. अब अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस भी हांसी स्टेशन पर रुकेंगी. इस फैसले से हांसी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को देश के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों तक बेहतर रेल संपर्क मिलेगा.

पहले इन ट्रेनों से यात्रा करने के लिए लोगों को भिवानी सिटी या हिसार स्टेशन तक जाना पड़ता था. नए स्टॉपेज के बाद यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी.

राजस्थान के बिजयनगर स्टेशन के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है. रेलवे ने जयपुर-असरवा एक्सप्रेस को यहां स्टॉपेज देने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले यह ट्रेन केवल नसीराबाद और भीलवाड़ा स्टेशनों पर रुकती थी. ऐसे में बिजयनगर क्षेत्र के यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. नए स्टॉपेज के बाद अब यात्रियों को अपने क्षेत्र से ही सीधे रेल सेवा का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन नए स्टॉपेज का उद्देश्य स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना और रेल सेवाओं की पहुंच को और बेहतर बनाना है. इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और हजारों यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.

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