Noida Airport से 1 जुलाई से शुरू होंगी 12 नए शहरों के लिए उड़ानें, यहां जानिए किराए से लेकर टाइमिंग तक की पूरी जानकारी

दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 जुलाई 2026 से इंडिगो 12 नए शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू करने जा रही है. अभी इंडिगो अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जम्मू के लिए उड़ानें संचालित कर रही है. नई सेवाएं शुरू होने के बाद कुल 16 शहर सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे. इंडिगो ने इन नई उड़ानों की बुकिंग भी शुरू कर दी है.

किन शहरों के लिए शुरू होंगी नई उड़ानें?

1 जुलाई से नोएडा एयरपोर्ट से मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, बरेली, किशनगढ़, लखनऊ, जयपुर, पंतनगर और चंडीगढ़ के लिए उड़ानें शुरू होंगी.

शहर नोएडा से किराया अमृतसर 3390 रुपये मुंबई 5207 रुपये बरेली 3239-3591 रुपये श्रीनगर 13,113 रुपये भोपाल 4267-4620 रुपये बेंगलुरु 9,327-9,606 रुपये धर्मशाला 5,238 रुपये चंडीगढ़ 6,033 रुपये जयपुर 3,955 रुपये जोधपुर 4,141 रुपये पंतनगर 4,673 रुपये किशनगढ़ 4,351 रुपये हैदराबाद 6,444 रुपये जम्मू 7,713 रुपये लखनऊ 3,826 रुपये देहरादून 3,045 रुपये

नोएडा-अमृतसर: सुबह 10:10 बजे, पहुंच 11:25 बजे

सुबह 10:10 बजे, पहुंच 11:25 बजे नोएडा-बेंगलुरु: दोपहर 2:45 बजे, पहुंच 5:30 बजे

दोपहर 2:45 बजे, पहुंच 5:30 बजे नोएडा-हैदराबाद: दोपहर 2:50 बजे, पहुंच 4:50 बजे

दोपहर 2:50 बजे, पहुंच 4:50 बजे नोएडा-जयपुर: सुबह 6:20 बजे और शाम 3:45 बजे

सुबह 6:20 बजे और शाम 3:45 बजे नोएडा-चंडीगढ़: सुबह 6:10 बजे, 13 जुलाई से एक अतिरिक्त उड़ान सुबह 9:55 बजे

सुबह 6:10 बजे, 13 जुलाई से एक अतिरिक्त उड़ान सुबह 9:55 बजे नोएडा-देहरादून: शाम 7:10 बजे

शाम 7:10 बजे नोएडा-धर्मशाला: सुबह 9:55 बजे

सुबह 9:55 बजे नोएडा-जोधपुर: सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:40 बजे

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:40 बजे नोएडा-किशनगढ़: मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 10:30 बजे

ऐसे में अब नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को दिल्ली के भारी ट्रैफिक से राहत मिल सकेगी. हालांकि, नोए़डा एयरपोर्ट से कई रूटों पर किराया दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के बराबर या कुछ ज्यादा है, लेकिन समय की बचत और आसान पहुंच के लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है. ऐसे में आप अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं.

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