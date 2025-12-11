Income Tax Rules: घर में रखते हैं कैश तो हो जाइए सावधान! पकड़े जाने पर लगेगा 84% जुर्माना, जानिए नए नियम

आजकल बहुत से लोग ये सोचकर घर पर कैश रखते हैं कि इससे उनका काम आसान रहेगा. लेकिन सरकार ने कैश पर निगरानी पहले से ज्यादा सख्त कर दी है. अगर घर पर रखा कैश आपकी इनकम से मैच नहीं करता या उसका सही कारण आप नहीं बता पाते, तो आयकर विभाग भारी पेनल्टी लगा सकता है. हाल ही में इन्वेस्टमेंट बैंकर और सीए सार्थक अहूजा ने इस बारे में डिटेल में बताया है कि नए नियम कैसे काम करते हैं और लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए.

अगर आप भी घर में ज्यादा कैश रखते हैं तो पहले इनकम टैक्स के ये नियम समझ लीजिए वरना भारी नुकसान हो सकता है. तो चलिए जानते हैं...

84% टैक्स कैसे लगता है? नियम आसान भाषा में समझिए

सीए सार्थक अहूजा के मुताबिक, अगर आयकर विभाग आपके घर में ऐसा कैश पकड़ ले जिसका आप कोई सही कारण या सबूत नहीं दे पाए, तो उस रकम पर कुल मिलाकर लगभग 84% टैक्स और पेनल्टी लग सकती है. इसमें अलग-अलग सरचार्ज, सेस और पेनल्टी भी जुड़ जाते हैं. यानी अगर 10 लाख का कैश बिना वजह मिला, तो करीब 8.4 लाख रुपये तक का टैक्स और पेनल्टी लग सकता है.

सार्थक अहूजा ने बताया कि सरकार अब हर बड़े कैश लेनदेन पर नजर रख रही है. ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ निकली तो विभाग सर्च और सीजर भी कर सकता है.

आयकर विभाग को कैश का पता कैसे लगता है?

अकसर लोग सोचते हैं कि घर पर कैश रखा है, किसी को कैसे पता चलेगा? लेकिन आज के समय में बैंक और डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगातार आपके लेनदेन की जानकारी विभाग को भेजते रहते हैं.

अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से एक साल में 10 लाख से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजता है.

अगर आप 20 लाख से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक वहीं पर टीडीएस काट देता है.

अगर किसी लेनदेन में विभाग को कुछ संदिग्ध लगे, तो वह सीधे सर्च और जांच शुरू कर सकता है.

इसलिए कैश का हर लेनदेन सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, जिससे विभाग को जानकारी मिल जाती है.

प्रॉपर्टी में कैश लेने देने पर भी भारी जुर्माना

प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में आज भी बहुत लोग कैश लेते हैं, लेकिन यह जोखिम भरा है.अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचकर आप 20 हजार रुपये से ज्यादा कैश लेते हैं, तो उस पूरे कैश पर 100% पेनल्टी लग सकती है. यानी जितना कैश लिया, उतना ही जुर्माना अलग से देना होगा.

इसी तरह अगर आप एक दिन में किसी एक ग्राहक से 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश लेते हैं, तो भी पूरी रकम पर 100% पेनल्टी लगेगी.

दोस्तों या परिवार से कैश में कर्ज लेना भी गलत

कई लोग दोस्तों या रिश्तेदारों से कैश में पैसे उधार ले लेते हैं, लेकिन कानून इसकी अनुमति नहीं देता.अगर आप किसी से कैश में कर्ज लेते हैं, तो उस पूरी रकम पर 100% पेनल्टी लग सकती है. इसलिए किसी भी तरह का लोन हमेशा बैंक या डिजिटल तरीके से ही लेना चाहिए.

सरकार की निगरानी अब पहले से ज्यादा मजबूत

सीए सार्थक अहूजा के मुताबिक,सरकार के पास अब इतने एडवांस सिस्टम हैं कि कोई भी संदिग्ध कैश मूवमेंट आसानी से पकड़ में आ जाता है. बैंक, पेमेंट ऐप और अन्य वित्तीय संस्थाएं लगातार डेटा शेयर कर रहे हैं.यानी अगर आपके कैश लेनदेन आपकी आय से मेल नहीं खाते, तो किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है.

सार्थक अहूजा ने साफ कहा "आज सरकार के पास इतनी जानकारी है कि वो किसी को भी ट्रांजैक्शन के आधार पर पकड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें."