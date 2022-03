Whatsapp Web के ट्रिक्स एंड टिप्स: चैट्स आसानी से करें रिस्टोर, ऑनलाइन स्टेटस भी हो जाएगा हाइड

Whatsapp Web के टिप्स एंड ट्रिक्स. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Whatsapp Web आज रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. चाहे सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाना हो या फिर दोस्तों के साथ चैट करनी हो, यह इसके लिए एक आसान माध्यम है. हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि व्हाट्सऐप वेब हमेशा आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप की ब्राउज़र विंडो पर ओपन रहता हो और एक ही कमरे या ऑफिस में अन्य लोगों के सामने होने की स्थिति में आपकी प्राइवेसी भंग होती है और कभी-कभी असहज भी महसूस होता है. लेकिन कुछ ऐसे वॉट्सऐप वेब ट्रिक्स हैं, जिनसे आप इसे ज्यादा एफिशिएंट और प्राइवेट बना सकते हैं.



Google Chrome के लिए एक एक्सटेंशन आता है, जिसे ‘WA Web Plus for WhatsApp' कहा जाता है. इसके जरिए आप हटाए गए मैसेज को रीस्टोर, अपने ऑनलाइन स्टेटस छिपाने और यहां तक ​​​​कि कॉन्टैक्ट नेम और प्रोफाइल पिक्चर को ब्लर भी कर सकते हैं. हालांकि, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ' WA Web Plus for WhatsApp' एक थर्ड-पार्टी टूल है और व्हाट्सएप की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे में अगर आप अपने व्हाट्सऐप डेटा थर्ड-पार्टी टूल्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल न करें.