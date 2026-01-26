Electricity Meter फास्ट तो नहीं चल रहा है? जानें कैसे लगाएं पता और कैसे निकलेगी सही रीडिंग

How do you know if your electric meter is faulty: आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है. पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोटर, सब कुछ बिजली पर ही चलता है. इसके लिए हमें बिजली बिल भी भरना पड़ता है. लेकिन कई बार ये बिल उम्मीद से कही ज्यादा आ जाता है. ऐसे में अक्सर मन में सवाल आने लगता है कि कहीं मीटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है या कहीं बिजली का मीटर फास्ट तो नहीं चल रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं इस बात का पता कैसे लगाया जाए-

बिजली का बिल ज्यादा आने के कारण

गौरतलब कि भारत के अलग-अलग राज्यों में बिजली की दरें अलग होती हैं. आमतौर पर ये 7 से 9 रुपये प्रति यूनिट तक होती हैं. जैसे-जैसे यूनिट बढ़ती हैं, बिल भी बढ़ता जाता है. घरों में लगाए गए बिजली मीटर का काम यही होता है कि वह सही-सही बिजली की खपत दर्ज करे. लेकिन अगर मीटर में गड़बड़ी हो जाए और मीटर तेज चलने लगे, तो बिल भी ज्यादा आ सकता है.

अगर आपको शक है कि आपका मीटर फास्ट चल रहा है, तो आप घर पर ही एक आसान टेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए-

सबसे पहले घर के सभी पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज आदि बंद कर दें.

बिजली मीटर पर जो रीडिंग दिख रही है, उसे लिख लें.

अब, केवल एक ऐसा उपकरण चालू करें जो लगभग 1000 वॉट का हो, जैसे हीटर या गीजर और उसे ठीक 1 घंटे तक चलाएं.

1 घंटे बाद मीटर की नई रीडिंग नोट करें.

अगर रीडिंग में 1 यूनिट (1 kWh) का फर्क आया है, तो मीटर सही काम कर रहा है.

अगर फर्क 1 यूनिट से ज्यादा है, तो समझ जाएं कि मीटर फास्ट है.

अगर फर्क 1 यूनिट से कम है, तो मीटर स्लो चल रहा है.

रीडिंग हमेशा एक ही समय पर लें, ताकि सही तुलना हो सके.

वहीं, अगर आपको रीडिंग में गड़बड़ी लगे, तो अपने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करें. वे आधिकारिक तरीके से मीटर की जांच करेंगे. इसके लिए थोड़ा शुल्क लग सकता है, लेकिन इससे भविष्य में गलत बिल से बचा जा सकता है.

इस तरह नियमित रूप से मीटर की जांच करने से आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं और सही बिजली बिल सुनिश्चित कर सकते हैं.