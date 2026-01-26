PhonePe या GPay पर गलती से गलत नंबर पर पैसा चला जाए तो क्या करें?

How to recover money sent to a wrong number in PhonePe or Google Pay: आज के समय में PhonePe, Google Pay (GPay) और अन्य UPI ऐप्स के जरिए पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है. कुछ सेकंड में ही ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है. लेकिन इसी तेजी के कारण कई बार गलती भी हो जाती है, जैसे गलत नंबर या गलत UPI ID पर पैसा भेज देना. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या अब पैसा वापस मिल सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या UPI ट्रांजैक्शन वापस हो सकता है?

UPI ट्रांजैक्शन बहुत तेज होते हैं, इसलिए अगर एक बार पैसा चला जाए, तो उसे सीधे वापस नहीं किया जा सकता है. हालांकि, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने कुछ मामलों में UPI Auto-Reversal सिस्टम बनाया है, जिससे कुछ खास स्थितियों में पैसा वापस मिलने की संभावना रहती है.

UPI ट्रांजैक्शन को वापस करने की मांग आप इन स्थितियों में कर सकते हैं-

अगर ट्रांजैक्शन Pending या Failed है.

अगर पैसा गलत UPI ID या मोबाइल नंबर पर चला गया हो.

अगर आपके खाते से बिना आपकी अनुमति कोई ट्रांजैक्शन हो गया हो.

लेकिन इन सभी मामलों में अगर ट्रांजैक्शन पूरी तरह सफल हो चुका है, तो पैसा केवल तभी वापस मिल सकता है जब सामने वाला व्यक्ति खुद पैसे लौटाने को तैयार हो.

अगर आपने PhonePe या GPay पर गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं, तो तुरंत ये कदम उठाएं-

UPI ऐप में ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करें. ट्रांजैक्शन ID, तारीख और रकम नोट कर लें.

ऐप के 'Help' या 'Support' सेक्शन में जाएं. वहां 'Wrong Transfer' या 'Transaction Issue' का विकल्प मिलेगा.

बैंक या UPI कस्टमर केयर से संपर्क करें. उन्हें पूरी जानकारी दें ताकि शिकायत जल्दी दर्ज हो सके.

जल्दी शिकायत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बैंक और UPI ऐप्स शिकायत दर्ज करने के लिए समय-सीमा तय रखते हैं.

जरूरत पड़े तो पुलिस में शिकायत करें. अगर सामने वाला व्यक्ति पैसा लौटाने से मना कर दे, तो बैंक की सलाह पर FIR भी दर्ज कराई जा सकती है.

अगर आपका केस UPI Auto-Reversal के दायरे में आता है और बैंक मंजूरी देता है, तो पैसा कुछ दिनों में खाते में वापस आ सकता है. हालांकि, हर बैंक और ऐप की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है.

UPI इस्तेमाल करते समय हमेशा पैसे भेजने से पहले नाम और नंबर दोबारा जांच लें.

अपना UPI PIN किसी को न बताएं.

साथ ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड संभालकर रखें.

इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं.