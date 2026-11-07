घर बैठे 2 मिनट में करें असली और नकली सोने की पहचान, नोट कर लें ये 6 आसान तरीके

बाजार में बढ़ते मिलावटी और नकली सोने के मामलों को देखते हुए हर खरीदार के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि उनका खरीदा हुआ सोना पूरी तरह शुद्ध है या नहीं. अगर आपको अपने सोने के गहनों की शुद्धता पर थोड़ा भी संदेह है, तो आपको किसी लैब में जाने की तुरंत जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही कुछ बेहद आसान वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों से असली और नकली सोने की पहचान कर सकते हैं.

हॉलमार्क और HUID कोड की जांच करें

सोने की शुद्धता जांचने का सबसे पहला और भरोसेमंद तरीका उस पर बने हॉलमार्किंग के निशानों को देखना है. गहनों पर ध्यान से देखने के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस दौरान, नीचे बताए गए प्रतीकों की बारीकी से जांच करें. दरअसल, हॉलमार्किंग वाले गहनों पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का आधिकारिक तिकोना निशान होता है. इसके अलावा, 22 कैरेट के लिए 22K916, 18 कैरेट के लिए 18K750 और 14 कैरेट के लिए 14K585 लिखा होता है. हर हॉलमार्क वाले गहने पर 6 अक्षरों और अंकों का एक यूनिक HUID कोड दर्ज होता है. आप BIS CARE मोबाइल ऐप में इस HUID कोड को दर्ज करके ज्वेलर्स के नाम और सोने की सही शुद्धता की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं.

चुंबक टेस्ट

शुद्ध सोना एक गैर चुंबकीय धातु है, यानी यह चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता. ऐसे में सोने के गहने के पास एक मजबूत चुंबक लेकर जाएं. अगर सोना चुंबक से चिपकता है या उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो इसका मतलब है कि वह या तो पूरी तरह नकली है या फिर उसमें लोहा, निकल या तांबे जैसी सस्ती धातुओं की भारी मिलावट की गई है.

पानी का फ्लोट टेस्ट

सोना एक अत्यधिक घनत्व वाली और भारी धातु होती है. इस वजह से यह पानी में कभी तैरता नहीं है. लिहाजा, एक गहरे कांच के गिलास या बर्तन में साफ पानी भरें और सोने के गहने को उसमें डालें. असली सोना डालते ही तुरंत पानी के बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा और बर्तन के तलवे से लग जाएगा. अगर सोना पानी में तैरता है या पूरी तरह नीचे नहीं बैठता, तो वह नकली है. ध्यान रहे, असली सोने पर पानी या नमी से कभी जंग नहीं लगता.

नींबू का रस और एसिड टेस्ट

नींबू में प्राकृतिक रूप से सिट्रिक एसिड होता है, जो सस्ती धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है. ऐसे में सोने के गहने के किसी छोटे हिस्से पर नींबू के रस की 2-3 बूंदें निचोड़ें. अगर सोने का रंग बदलने लगे, वह काला या हरा पड़ने लगे, तो वह मिलावटी या नकली है. असली सोने पर नींबू के प्राकृतिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

बिना पॉलिश की सिरेमिक टाइल टेस्ट

यह टेस्ट घर पर बिना किसी नुकसान के बहुत आसानी से किया जा सकता है. इसके लिए एक बिना पॉलिश की सफेद सिरेमिक टाइल या प्लेट लें और उस पर सोने के गहने को हल्के हाथों से रगड़ें. अगर टाइल पर काली या भूरी लकीर बनती है, तो वह सोना नकली है. अगर टाइल पर सुनहरी लकीर बनती है, तो सोना पूरी तरह असली है.

नाइट्रिक एसिड टेस्ट

यह ज्वेलर्स की ओर से किया जाने वाला सबसे सटीक केमिकल टेस्ट माना जाता है, हालांकि इसे घर पर करने के बजाय किसी विशेषज्ञ सुनार से ही करवाना चाहिए. सोने की सतह पर बहुत हल्की सी खरोंच मारकर वहां नाइट्रिक एसिड की एक बूंद डाली जाती है. अगर वह स्थान हरा हो जाता है, तो वह कोई आम धातु है, जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है. अगर वह दूधिया हो जाता है, तो वह सोने की परत चढ़ी चांदी है. अगर रंग में कोई बदलाव नहीं आता, तो वह शुद्ध सोना है.

अगर आप अपने सोने के गहनों की शुद्धता को लेकर 100 प्रतिशत आश्वस्त होना चाहते हैं, तो किसी भी नजदीकी BIS मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर या किसी भरोसेमंद सर्राफा व्यापारी के पास जाएं. वहां मौजूद आधुनिक कैरट मीटर मशीन से बिना किसी खरोंच के कुछ ही सेकेंड में सोने की सटीक कैरेट और शुद्धता का पता चल जाता है.

यह भी पढ़ें- बैंक में सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कर्मचारी ने कर दिया मना, जानिए क्या कहता है RBI का नियम और शिकायत का तरीका