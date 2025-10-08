विज्ञापन
Gold-Silver Rate: 1,26,000 पार हुआ सोना, एक्सपर्ट ने बताई आगे की राह, कब खरीदें?

सोने की कीमतों में इस साल की शुरुआत से अब तक 52% की बढ़त देखी गई है. पिछले साल यानी 2024 में यह 27% बढ़ा था. अब लगातार बढ़ती कीमतों के चलते एक तरह की ‘फियर ऑफ मिसिंग आउट' (FOMO) सिचुएशन बन गई है.

  • त्योहारी सीजन में सोने की कीमतें लगातार तीसरे दिन बढ़कर 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑलटाइम हाई पर पहुंचीं
  • चांदी की कीमतें 3 हजार रुपये बढ़कर 1,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गईं
  • अमेरिकी सरकार के शटडाऊन और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प मान रहे हैं
त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही और यह 2,600 रुपये की तेजी के साथ 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑलटाइम हाई लेवल पर पहुंच गईं. पिछले तीन दिन में सोने में 6,000 रुपये का इजाफा हुआ है. वहीं, चांदी की कीमतें 3,000 रुपये बढ़कर 1,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गईं. मंगलवार को यह 1,54,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

एक्सपर्ट की मानें तो वैश्विक जोखिम से बचने की वजह से निवेशकों ने सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प माना है. साथ ही अमेरिकी सरकार के मौजूदा शटडाऊन और बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए निवेशक सोने की खरीदारी कर रहे हैं. 
तेजी की क्या है वजह?

कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी जिंस शोध, कायनात चैनवाला ने कहा, "अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सरकारी बंद की चिंताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के कारण हाजिर सोना पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया. यूक्रेन में भू-राजनीतिक तनाव, फ्रांस और जापान में राजनीतिक अस्थिरता और जारी डेटा ब्लैकआउट के बीच फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों ने भी तेजी को समर्थन दिया."

सोने की बढ़ती कीमत पर क्या है एक्सपर्ट की राय?

  • UBS के एनालिस्ट जियोवानी स्टौनोवो का कहना है, “लोग अब कीमत ऊंची होने के बावजूद गोल्ड खरीद रहे हैं, जिससे इसकी रैली और तेज हो रही है.”
  • Zaner Metals के एनालिस्ट पीटर ग्रांट का कहना है, “सरकारी शटडाउन और बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता के बीच सेफ-हेवन फ्लो लगातार जारी है. यही वजह है कि गोल्ड में खरीदारी बनी हुई है.”

गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ाया प्राइस टारगेट

गोल्डमैन सैक्स ने भी सोमवार को अपने डिसेंबर 2026 गोल्ड प्राइस फॉरकास्ट को बढ़ाकर $4,900 प्रति औंस कर दिया है जो पहले $4,300 था. बैंक ने कहा कि ETF इनफ्लो और सेंट्रल बैंक खरीदारी के चलते आने वाले महीनों में सोना और महंगा हो सकता है.

