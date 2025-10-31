India vs Australia Match Live Score: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय पारी लड़खड़ा गई और 125 रनों पर ऑल-आउट हुई. भारत के लिए अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. अभिषेक ने 37 गेंद में आठ चौके और दो छक्कों के दम पर 68 रनों की पारी खेली. जबकि हर्षित ने 33 गेंदों में तीन चौके और एक छक्के के दम पर 35 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 3 जबकि जेवियर बार्टलेट और नेथन एलिस ने 2-2 विकेट लिए. (Live Cricket Score)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

भारत: 1 शुभमन गिल, 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 हर्षित राणा, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिचेल ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 मैथ्यू शॉर्ट, 8 जेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैथ्यू कुनमन, 11 जॉश हेजलवुड

Here are the LIVE updates of India vs Australia 2nd t20i straight from Melbourne Cricket Ground, Melbourne