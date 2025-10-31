विज्ञापन
India vs Australia Match Live Score: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय पारी लड़खड़ा गई और 125 रनों पर ऑल-आउट हुई. भारत के लिए अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. अभिषेक ने 37 गेंद में आठ चौके और दो छक्कों के दम पर 68 रनों की पारी खेली. जबकि हर्षित ने 33 गेंदों में तीन चौके और एक छक्के के दम पर 35 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 3 जबकि जेवियर बार्टलेट और नेथन एलिस ने 2-2 विकेट लिए. (Live Cricket Score) 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

भारत: 1 शुभमन गिल, 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 हर्षित राणा, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिचेल ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 मैथ्यू शॉर्ट, 8 जेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैथ्यू कुनमन, 11 जॉश हेजलवुड

Here are the LIVE updates of India vs Australia 2nd t20i straight from Melbourne Cricket Ground, Melbourne

Oct 31, 2025 15:38 (IST)
India vs Australia Match Live Score: ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 126

पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त के लिए ऑस्ट्रेलिया को 126 रन बनाने होंगे. अभिषेक ने 37 गेंदों पर 68 रन बनाए, हर्षित ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए, बाकी अन्य बल्लेबाजों ने 50 गेंदों में 22 रन बनाए. यही भारतीय पारी का सार है. ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 13 रन देते हुए 3 विकेट झटके, जबकि नेथन एलिस और जेवियर बार्टलेट के खाते में 2-2 सफलताएं आईं. ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 126 रन बनाने हैं.

Oct 31, 2025 15:35 (IST)
India vs Australia Match Live Score: 125 पर सिमटी भारतीय पारी

चलिए भारतीय पारी यहां पर सिमट गई है. तीसरे ओवर से विकेट गिरने का जो सिलसिला जारी रहा, वो 19वें ओवर में खत्म हुआ. एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन अभिषेक ने दूसरा छोर संभाले रखा. अभिषेक ने 68 रन बनाए. हर्षित ने उनका कुछ देर साथ दिया, जिसके चलते भारत 100 का स्कोर पार कर पाया, लेकिन अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया.

18.4 ओवर: भारत 125

Oct 31, 2025 15:30 (IST)
India vs Australia Match Live Score: अभिषेक भी लौटे

चलिए अब अभिषेक को भी जाना होगा. अभिषेक एलबीडब्ल्यू आउट हुए. मिडिल और लेग स्टंप पर ब्लॉक हॉल में गेंद थी. रिव्यू लिया था. लेकिन बच नहीं पाए. अभिषेक ने 37 गेंदों पर 68 रन बनाए, हर्षित ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए.

18.3 ओवर: भारत 125/9

Oct 31, 2025 15:29 (IST)
India vs Australia Match Live Score: आखिरी के दो ओवर बाकी

आखिरी के दो ओवर बाकी हैं. अभिषेक जितनी बॉल खेलेंगे, उससे तय होगा कि भारत क्या 150 का स्कोर पार कर पाएगा या नहीं. दूसरे छोर पर उनके साथ अभी वरुण चक्रवर्ती हैं. आखिरी ओवर से 15 रन आए हैं. अभिषेक ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी पर छक्का जड़ा है. 
18.0 ओवर: भारत 125/8

Oct 31, 2025 15:22 (IST)
IND vs AUS Live: कुलदीप बिना खाता खोले लौटे

कुलदीप को भी जाना होगा. स्टोइनिस ने उनका शिकार किया. कुलदीप खाता भी नहीं खोल पाए. एबॉट ने शॉर्ट मिड विकेट पर आगे की ओर डाइव लगाकर अच्छा कैच लपका है. कुलदीप पुल शॉर्ट खेलने गए थे. भारत की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई है. केवल अभिषेक खड़े हैं अभी तक.
16.5 ओवर: भारत 110/8 

Oct 31, 2025 15:16 (IST)
IND vs AUS Live: शिवम दुबे भी लौटे पवेलियन

भारत को सातवां झटका लगा है. शिवम दुबे भी लौटे पवेलियन. जोश इंग्लिश ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपका. इससे पहले वाली इसी गेंद पर उन्होंने चार रन बटोरे थे. भारतीय टीम क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी? अब सवाल यह हो चला है, अभिषेक अभी भी दूसरे छोर पर खड़े हैं.
15.4 ओवर: भारत 109/7

Oct 31, 2025 15:14 (IST)
IND vs AUS LIVE: भारत को छठा झटका

हर्षित राणा आउट हुए. अच्छा कौमियो किया है उन्होंने. 33 गेंद पर 35 रन बनाए. जब टीम मुश्किल में थी, तब अभिषेक के साथ साझेदारी की. धीमी गति की छोटी गेंद थी. हर्षित ने इस ऑफ साइड से घसीटा और लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास गया एक आसान सा थमा बैठे. 
15.2 ओवर: भारत  105/6 

Oct 31, 2025 15:11 (IST)
IND vs AUS LIVE: भारत का स्कोर 100 पार

भारत का स्कोर 100 पार है. पिछले ओवर की पांचवीं गेंद पर हर्षित ने छक्का जड़ा है. आखिरी के पांच ओवर बचे हैं. देखना होगा कि हर्षित और अभिषेक कैसे बल्लेबाजी करते हैं आखिरी के पांच ओवरों में. भारत की कोशिश आखिरी के ओवरों में कम से कम 10 से अधिक के रन रेट से रन बटोरने की होगी. 
15.0 ओवर: भारत  105/5 Harshit Rana 35(31) Abhishek Sharma 52(27)

Oct 31, 2025 15:09 (IST)
IND vs AUS LIVE: अभिषेक का अर्द्धशतक

अभिषेक का अर्द्धशतक. डीप प्वाइंट पर कट करते चार रन बटोरे. इस टेंपरामेंट के साथ बल्लेबाजी करना मुश्किल है. लेकिन अभिषेक ने ऐसी ही पारियां खेली हैं. 

Oct 31, 2025 14:57 (IST)
India vs Australia Match Live Score: हर्षित भी चला रहे बल्ला

हर्षित भी बल्ला चला रहे हैं. अभिषेक का अभी अर्द्धशतक नहीं हुआ है. हर्षित और अभिषेक के बीच साझेदारी 34 रनों की हो चुकी है. टीम इंडिया का स्कोर 100 के करीब है.  बीते पांच ओवर में 36 रन आए हैं और टीम इंडिया ने सिर्फ एक विकेट गंवाया है. भारत का रन रेट 7 के करीब बना हुआ है. अभिषेक और हर्षित की जोड़ी ऐसे ही रन बटोरते रहना चाहेगी. आखिरी ओवर से 9 रन आए हैं. 
12.0 ओवर: भारत 83/5

Oct 31, 2025 14:47 (IST)
India vs Australia Match Live Score: 10 ओवर पूरे

10 ओवरों का खेल पूरा हुआ. आखिरी ओवर से 13 रन आए हैं. अभिषेक ने ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर चौका बटोरा है. अभिषेक अपने अर्द्धशतक के करीब बढ़ रहे हैं. उनका स्ट्राइक रेट 200 से अधिक का है. भारत का रन रेट करीब 7 का है. लेकिन परेशानी यह है कि एक छोर से विकेट गिर रहे हैं. भारत को लड़ाई के लिए कम से कम 150 रन तो बनाने होंगे.
10.0 ओवर: भारत 69/5

Oct 31, 2025 14:45 (IST)
India vs Australia Match Live Score: अभिषेक पर दारोमदार

अभिषेक शर्मा पर आज पूरा दारोमदार है. क्रीज पर दूसरे छोर पर हर्षित राणा है. आखिरी ओर में 6 रन आए हैं. एक छोर से विकेट गिर रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक अपने अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखे हुए हैं. भारत का स्कोर 50 पार हुआ. अभिषेक अपने अर्द्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं. 
9.0 ओवर: भारत 56/5

Oct 31, 2025 14:37 (IST)
India vs Australia Match Live Score: अक्षर रन आउट

भारत को लगा पांचवां झटका, अक्षर पटेल रन आउट, 49 पर आधी टीम इंडिया पवेलियन में. तालमेल बिल्कुल नहीं था अभिषेक और अक्षर के बीच. दो रन ले चुके थे. अक्षर पहला रन लेने के दौरान स्लो थे. अक्षर को लगा  कि तीसरा रन लेने के दौरान उनके पास पूरा समय है. लेकिन अभिषेक ने दो ही रन लिए. उन्होंने अक्षर को रुकने का इशारा किया. लेकिन तब तक अक्षर आधी पिच पर थे. अक्षर वापस गए, लेकिन उनका पैर  स्लिप कर गया. आखिरी में उन्होंने डाइव लगाई, लेकिन टीवी अंपायर ने देखा कि अक्षर क्रीज से काफी पीछे थे. टिम डेविड को लगा ही नहीं कि यहां पर एक रन आउट का चांस था. उन्होंने देखा बल्लेबाज तीसरा रन लेने के लिए दौड़ रहा है. और तुरंत विकेटकीपर की तरफ थ्रो किया. कवर के फील्डर ने बाईं और डाइव लगाकर बॉल रोकने का प्रयास किया था. ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद थी. जोरदार प्रहार किया था. मिडऑफ के फील्डिर ने गेंद थ्रो किया विकेटकीपर की तरफ.
7.3 ओवर: भारत 49/5

Oct 31, 2025 14:32 (IST)
India vs Australia Match Live Score: हेजलवुड का स्पैल पूरा

जोश हेजलवुड का स्पैल पूरा हुआ. उन्होंने चार ओवर के अपने कोटे में सिर्फ 13 रन दिए हैं और तीन विकेट लिए हैं. आखिरी ओवर में उन्होंने 8 रन खर्चे. भारतीय  बल्लेबाज अगर आखिरी तक क्रीज पर रहे, तो टीम इंडिया के पास एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका होगा. हेजलवुड ने 14 डॉट गेंद फेंकी हैं.
7.0 ओवर: भारत 47/4

Oct 31, 2025 14:31 (IST)
India vs Australia Match Live Score: हेजरवुल का आखिरी ओवर

जोश हेडलवुड अपना आखिरी ओवर लेकर आए हैं. उनके ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक को चौका मिला है. लेंथ डिलवरी थी, जो एंगल से बाहर निकली. बल्ले  का मोटा किनारा लगा. इंग्लिश ने हवा में डाइव लगाई, लेकिन वह कैच लपक नहीं पाए. 
6.2 ओवर: भारत 45-4

Oct 31, 2025 14:28 (IST)
India vs Australia Match Live Score: पावरप्ले पूरा हुआ

पहला पावरप्ले पूरा हुआ. भारत के लिए मुश्किल यह है कि उसने चार विकेट गंवा दिए हैं. टीम इंडिया को अब अभिषेक से उम्मीद है, जो क्रीज पर जमें हुए हैं और बाउंड्री बटोर रहे हैं. फैंस उम्मीद करेंगे कि अभिषेक एक बड़ी पारी खेलें. दूसरे छोर पर उनके साथ अक्षर पटेल हैं. 
6.0 ओवर: भारत 40/4

Oct 31, 2025 14:23 (IST)
India vs Australia Match Live Score: भारत को चौथा झटका

भारत को चौथा झटका लगा है. जोश हेजलवुड ने तीन गेंद के अंदर दूसरा शिकार किया. यह इस मैच में उनका तीसरा विकेट है. भारतीय टीम मुश्किल में है. अब तिलक वर्मा आउट हुए. एक्रास द लाइन स्वीप करने गए थे. टॉप एज लगा. यह इंग्लिश की कॉल थी और वह शॉर्ट फाइन लेग पर गए और आसान सा कैच लपका. स्टंप्स पर लेंथ डिलवरी थी. तिलक स्क्वायर लेग फेंस को ढूंढ रहे थे. तिलक खाता भी नहीं खोल पाए.

4.5 ओवर: भारत 32/4

Oct 31, 2025 14:19 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: भारत को लगा तीसरा झटका, कैप्टन सूर्यकुमार यादव आउट

भारतीय टीम को तीसरा झटका कैप्टन सूर्यकुमार यादव के रुप में लगा है. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंद में महज 1 रन बनाकर जॉश हेजलवुड के दूसरे शिकार बने हैं. 

Oct 31, 2025 14:13 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: संजू सैमसन भी नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा, इंडिया को लगा दूसरा झटका

भारतीय टीम को दूसरा झटका विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के रुप में लगा है. सैमसन तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों में महज 2 रन बनाकर नेथन एलिस का शिकार बने हैं. टीम के स्कोर 3.3 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन है. 

Oct 31, 2025 14:06 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: भारतीय टीम को लगा पहला झटका, शुभमन गिल आउट

भारतीय टीम को पहला झटका उपकप्तान शुभमन गिल के रुप में लगा है. पारी का आगाज करते हुए वह 10 गेंद में 50.00 की स्ट्राइक रेट से महज 5 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने. उनका शानदार कैच मिचेल मार्श ने पकड़ा है. टीम का स्कोर 2.4 ओवरों की समाप्ति के बाद 20 रन पर 1 विकेट है. 

Oct 31, 2025 13:58 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: पहली ही गेंद पर बॉल बॉल बचे गिल

शुभमन गिल पहली ही गेंद पर आउट होने से बॉल बॉल बच गए हैं. हेजलवुड की पहली ही गेंद उनके पैड से जा टकराई. जहां वह लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए. हालांकि, टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी ऊपर है. जिसकी वजह से उन्हें नॉट आउट करार दिया गया. 

Oct 31, 2025 13:50 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: खेल शुरु, गिल और अभिषेक क्रिज पर पहुंचे

खेल शुरु हो चुका है. भारत की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारतीय पारी का आगाज कर रहे हैं. 

Oct 31, 2025 13:44 (IST)
Ind vs AUS 2nd t20i LIVE:ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. 

Oct 31, 2025 13:43 (IST)
Ind vs AUS 2nd t20i LIVE: नमस्कार!

नमस्कार! भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आपका स्वागत है. पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. 

