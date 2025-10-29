सोने का भाव 4100 रुपये गिरा, 10 दिन में 11 हजार का गोता लगाया, चांदी भी और लुढ़की

Gold Rate Today: सोने का भाव लगातार गिरावट का सिलसिला दिवाली के 9 दिनों बाद भी जारी है. सोने में बुधवार को 4100 रुपये प्रति तोला की गिरावट आई. सोने का नया रेट 1 लाख 21 हजार 800 रुपये तक गया है. जबकि चांदी भी 6250 रुपये नरम पड़ी. अगर ग्लोबल मार्केट की बात भी करें तो सोने का दाम 4 हजार डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया है. सोना तीन हफ्ते के सबसे कम स्तर पर आ गया है. सोने के दाम में करीब 11 हजार रुपये की गिरावट पिछले 10 दिनों में देखी गई है.

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने के बीच सोने में सुरक्षित निवेश के तौर पर निवेश का रुख कमजोर पड़ा है. मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत लुढ़की है. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 28 अक्टूबर को सोने की कीमत 125900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. सर्राफा बाजार में 99.5 फीसदी शुद्धता वाला सोना 4100 रुपये टूटा है. यह 121200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) आ गया है. जबकि एक दिन बंद भाव 125300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था.

चांदी की तरह सोने के गहने क्यों नहीं पड़ते हैं काले? जान लीजिए वजह

चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को 6250 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई. यह 1 लाख 45 हजार रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई है. चांदी की कीमत सोमवार को 1 लाख 51 हजार 250 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना दबाव में रहा और 94.36 डॉलर या 2.37 फीसदी की गिरावट के साथ 3887 डॉलर प्रति औंस रहा.

पाकिस्तान में कितनी है एक तोले सोने की कीमत? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

पिछले सत्र में यह 132 डॉलर की गिरावट के साथ 4,000 डॉलर के स्तर से नीचे बंद हुआ था. हाजिर चांदी में भी भारी गिरावट देखी गई. यह करीब 3 फीसदी टूटकर निचले स्तर 45.56 डॉलर प्रति औंस रह गई. बुलियन एक्सपर्ट ने कहा कि सोने की कीमतों में नरमी का दौर जारी रहेगा. अभी 5-10 प्रतिशत की गिरावट की संभावना है. इस साल कीमत में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी के बाद बड़े कारोबारी मुनाफावसूली कर रहे हैं.