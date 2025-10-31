विज्ञापन
8 minutes ago
पटना:

बिहार में मतदान को सिर्फ 6 दिन बाकी बचे हैं. एनडीए से लेकर महागठबंधन तक, सभी दल पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं. महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र के जरिए बिहार के लोगों से कई बड़े वादे किए हैं. 31 अक्टूबर को सुबह 9.30 बजे एनडीए अपना घोषणा पत्र पटना के मौर्या होटल में जारी करने जा रहा है. इस दौरान सीएम नीतीश और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं. मेनिफेस्टो में बीजेपी का खास फोकस महिलाओं पर हो सकता है. गुरुवार को पीएम मोदी, अमित शाह ने भी चुनावी रैली की. इससे एक दिन पहले राहुल गांधी भी बिहार चुनाव में उतरे. बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट यहां देखें.

BIHAR CHUNAV LIVE UPDATES...

Oct 31, 2025 08:00 (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Live: बिहार में फिर NDA सरकार बनेगी-केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी

बिहार चुनाव के बीच छठ महापर्व को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिहार की जनता यह तय कर चुकी है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि बिहार की जनता रोजगार और विकास चाहती है.

Oct 31, 2025 07:58 (IST)
Bihar Chunav Live: बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने की समीक्षा बैठक

चुनाव आयोग ने गुरुवार को पड़ोसी राज्यों और नेपाल से बिहार में असामाजिक तत्वों, नशीले पदार्थों और मुफ्त उपहारों को आने से रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की. 

Oct 31, 2025 07:41 (IST)
Bihar Chunav Live: राहुल गांधी के बयान पर तरुण चुघ क्या बोले?

पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा कि बिहार में जंगलराज कौन लाया, चारा किसने खाया और नौकरी के बदले जमीन किसने हड़पी थी. उन्होंने कहा, ये बात पूरा देश जानता है कि जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है.  

Oct 31, 2025 07:39 (IST)
Bihar Chunav Live: कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया. 

Oct 31, 2025 07:35 (IST)
Bihar Election Live: NDA मेनिफेस्टो में महिलाओं पर हो सकता है खास फोकस

NDA मेनिफेस्टो के चुनावी वादों पर सबकी नजर है. माना जा रहा है कि इसमें महिलाओं पर खास फोकस रह सकता है.

Oct 31, 2025 07:33 (IST)
Bihar Election Live: NDA मेनिफेस्टो के दौरान नीतीश, नड्डा रह सकते हैं मौजूद

एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के दौरान सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं. 

Oct 31, 2025 07:32 (IST)
Bihar Chunav Live: NDA आज जारी करेगा घोषणा पत्र

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज अपना मेनिफेस्टो जारी करेगा. ये घोषणा पत्र सुबह 9.30 बजे पटना के मौर्या होटल में जारी होगा. 

