सोने के दाम क्यों गिर रहे हैं? 10 बातें जो आपको जाननी चाहिए

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर दीपावली के बाद से देखा जा रहा है. दुनिया भर में यही ट्रेंड हैं और वैश्विक सर्राफा बाजार में भी सोना लगातार लुढ़क रहा है. अगर 18 अक्टूबर को धनतेरस से 30 अक्टूबर तक सोने की कीमतों को देखें तो 10370 रुपये का अंतर है. विशेषज्ञों ने अगले कुछ वक्त में सोने की कीमतों में 5 से 10 फीसदी और कमी की संभावना जताई है. निवेशकों को लग रहा है कि पीली धातु संभवत: अपने उच्चतम स्तर के आसपास है और इसमें करेक्शन लाजिमी है.

24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो सोने का दाम 18 अक्टूबर को 132780 प्रति तोला तक पहुंच गया है. 22 कैरेट गोल्ड का रेट 121710 रुपये प्रति तोला और 18 कैरेट सोने का भाव 99590 रुपये प्रति तोला हो गया है. 30 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का रेट 122410 रुपये प्रति तोला, 22 कैरेट सोने का भाव 112210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट का रेट 91810 रुपये प्रति तोला हो गया है.

सोने के भाव में गिरावट की बड़ी वजहें