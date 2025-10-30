सोने के दाम क्यों गिर रहे हैं? 10 बातें जो आपको जाननी चाहिए

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर दीपावली के बाद से देखा जा रहा है. दुनिया भर में यही ट्रेंड हैं और वैश्विक सर्राफा बाजार में भी सोना लगातार लुढ़क रहा है. अगर 18 अक्टूबर को धनतेरस से 30 अक्टूबर तक सोने की कीमतों को देखें तो 10370 रुपये का अंतर है. विशेषज्ञों ने अगले कुछ वक्त में सोने की कीमतों में 5 से 10 फीसदी और कमी की संभावना जताई है. निवेशकों को लग रहा है कि पीली धातु संभवत: अपने उच्चतम स्तर के आसपास है और इसमें करेक्शन लाजिमी है.
24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो सोने का दाम 18 अक्टूबर को 132780 प्रति तोला तक पहुंच गया है. 22 कैरेट गोल्ड का रेट 121710 रुपये प्रति तोला और 18 कैरेट सोने का भाव 99590 रुपये प्रति तोला हो गया है. 30 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का रेट 122410 रुपये प्रति तोला, 22 कैरेट सोने का भाव 112210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट का रेट 91810 रुपये प्रति तोला हो गया है.
सोने के भाव में गिरावट की बड़ी वजहें
ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बीच अमेरिका और चीन में ट्रेड डील होने की प्रबल संभावना
- सुरक्षित निवेश के तौर पर डॉलर का मजबूत होना
- अमेरिका का भारत, कोरिया और अन्य देशों से ट्रेड डील पर सकारात्मक रुख
- सोने की कीमतों में इस साल 50 फीसदी बढ़ोतरी के बीच निवेशको में मुनाफावसूली का रुख
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बाद जापान और यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी ब्याज दर में कर सकते हैं कटौती
- त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद मांग के मुकाबले आपूर्ति बढ़ गई है.
- जिन्होंने कम कीमत पर गोल्ड में इनवेस्टमेंट किया था, वो अब बिक्री की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं
- अमेरिका में ब्याज दरों में कमी से बड़े निवेशक बॉन्ड की ओर रुख करने की ओर देख रहे हैं
- केंद्रीय बैंकों की सोना खरीदने की होड़ में भी अब स्थिरता देखी जा रही है
- शादी ब्याह का सीजन 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन गहनों की खरीद जिनको करनी है, वो पहले ही शायद कर चुके हैं
