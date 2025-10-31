विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्‍ली की जहरीली हवा घोंट रही लोगों का दम, छाई धुंध की चादर, कई जगह एक्‍यूआई 300 के पार

दिल्‍ली में एक्‍यूआई लेवल शुक्रवार को भी कई जगह 300 के पार दर्ज किया है. दिल्‍ली एनसीआर का प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है. लेकिन हर साल की तरह प्रदूषित हवा (Smog) लगातार लोगों को परेशान कर रही है. हर दूसरे शख्‍स को आंखों में जलन और खांसी की शिकायत हो रही है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्‍ली की जहरीली हवा घोंट रही लोगों का दम, छाई धुंध की चादर, कई जगह एक्‍यूआई 300 के पार
दिल्‍ली की हवा में कहां कितना 'जहर'
  • दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को औसत एक्यूआई स्तर 288 रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
  • वजीरपुर और बवाना क्षेत्रों में एक्यूआई स्तर क्रमशः 366 और 363 के साथ सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज हुआ
  • मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह सुबह और शाम धुंध छाए रहने की संभावना जताई है, प्रदूषक कण सतह के पास जमा हो रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्‍तर लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है. धुंध की चादर शुक्रवार को भी दिल्‍ली-एनसीआर में दिखाई दे रही है. दिल्‍ली का औसत एक्‍यूआई लेवल शुक्रवार को भी 288 बना हुआ है. गुरुवार के एक्‍यूआई लेवल (373) की तुलना में यह कुछ बेहतर है, लेकिन एक्‍यूआई का यह स्‍तर भी लोगों की सेहत के लिए खराब है. दिल्‍ली में सबसे ज्‍यादा खराब हवा वजीरपुर की है, जहां का एक्‍यूआई लेवल सुबह 6 बजे 366 दर्ज किया गया. इधर, बवाना का एक्‍यूआई लेवल 363 दर्ज किया गया. दिल्‍ली के आनंद विहार का एक्‍यूआई लेवल भी 300 से ऊपर बना हुआ है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले समय में प्रदूषण का स्‍तर और बढ़ सकता है.      

स्‍थानAQI लेवल (सुबह 6 बजे)
अलीपुर323
आनंद विहार 305
अशोक विहार343
आया नगर 261
बवाना363
बुरारी क्रॉसिंग275
चांदनी चौक203
सीआरआरआई मथुरा रोड221
डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज282
डीटीयू दिल्‍ली 226
द्वारका सेक्‍टर-8305
आईजीआई एयरपोर्ट (T-3)234
दिलशाद गार्डन307
आईटीओ चौक302
जहांगीर पुरी331
जवाहर लाल नेहरू स्‍टेडियम280
लोधी रोड - IITM215
लोधी रोड - IMD240
मेजर ध्‍यानचंद नेशनल स्‍टेडियम230
मंदिर मार्ग268
मुंडका 331 
नजफगढ़322
नरेला331 
नेहरू नगर 295 
नॉर्थ कैंपस 247 
एनएसआईटी द्वारा 254 
ओखला फेस-2 277 
पड़पड़गंज 280 
पंजाबी बाग 312 
पूजा- DPCC  312
पूजा - IMD251
आरकेपुरम 325
रोहिणी 341
शादीपुर 319
सिरीफोर्ट 336
सोनिया विहार 315
श्री अरबिंदो मार्ग 184
विवेक विहार309
वजीरपुर366

दिल्‍ली की हवा में कहां कितना 'जहर'

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि पूरे हफ्ते सुबह और देर शाम धुंध छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास प्रदूषक कण जमा होते जा रहे हैं. अलीपुर में 323, आनंद विहार में 305, अशोक विहार में 343, बवाना में 363, द्वारकार सेक्‍टर 8 में 305, दिलशाद गार्डन में 307, जहांगीर पुरी में 331, नजफगढ़ में 322, पंजाबी बाग में 312 और रोहिणी में एक्‍यूआई का स्‍तर सुबह 6 बजे 341 दर्ज किया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

आंखों में जलन और खांसी की शिकायत

सरकार दिल्‍ली एनसीआर का प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है. लेकिन हर साल की तरह प्रदूषित हवा (Smog) लगातार लोगों को परेशान कर रही है. हर दूसरे शख्‍स को आंखों में जलन और खांसी की शिकायत हो रही है. विशेषज्ञों ने प्रदूषण स्तर में वृद्धि के लिए उन मौसम संबंधी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया है जो प्रदूषकों को धरातल के पास रोके रखती हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

सरकार उठा रही ये कदम 

सरकार ने एक नवंबर से BS-3 से चलने वाली कामार्शियल गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी है. दिल्ली के पर्यायवरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि बीते सात महीनों में सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए हाईराइज बिल्डिंग्स पर स्प्रिंकलर लगाने को आवश्यक किया है. कई जगहों पर स्प्रिंकलर लगाया गया है. पांच सौ फैक्ट्रियों के ईकाईयों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा. मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्का कोहरा छाए रहने तथा अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 30 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है. 

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में पीएम 2.5 के स्तर में परिवहन क्षेत्र ने लगभग 15.9 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि पराली जलाने का लगभग छह प्रतिशत और निवासियों के कारण हुए उत्सर्जन का योगदान लगभग चार प्रतिशत रहा. गाजियाबाद और नोएडा जैसे पड़ोसी शहरों ने प्रदूषण में क्रमशः 10 और छह प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि अन्य क्षेत्रीय स्रोतों ने मिलकर 22 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi AQI Level, Delhi Weather Update, Delhi Smog
Get App for Better Experience
Install Now